Depuis l’ère de la Nintendo 64, peu de jeux Mario ont autant marqué les joueurs que Super Mario Galaxy. Avec ses planètes miniatures, sa bande-son encore culte aujourd’hui et son ambiance presque “cosmique”, l’épisode Wii reste pour beaucoup l’un des meilleurs Mario 3D jamais créés. Nintendo l’avait d’ailleurs remis au goût du jour récemment avec une compilation regroupant Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2 sur Switch, preuve que l’amour autour de cet épisode reste intact. Et forcément, après le film puis l’avalanche de produits dérivés qui a suivi, voir débarquer des puzzles Ravensburger autour de Mario Galaxy – Le Film semblait presque inévitable.

Après les puzzles K-Pop Demon Hunters que nous avions récemment testés sur Conso-Mag, Ravensburger revient cette fois avec une approche plus classique autour de l’univers Mario. Exit le format rond aperçu sur la licence Netflix : ici, on retrouve un puzzle traditionnel de 1000 pièces, accompagné d’une version 300 pièces plus accessible. En revanche, la qualité de fabrication reste très comparable. Carton épais, pièces solides, découpe propre et assemblage agréable : Ravensburger maîtrise clairement son sujet, peu importe la licence exploitée.

Nous avons reçu les versions 300 pièces et 1000 pièces, qui partagent toutes les deux la même illustration. On y retrouve Mario flottant dans l’espace, accompagné de Yoshi, Luigi ou encore Peach, dans une composition ultra colorée qui colle parfaitement à l’esprit “galaxie” du film. Le rendu fonctionne particulièrement bien en puzzle grâce aux nombreuses nuances violettes, roses et bleutées qui donnent beaucoup de relief une fois l’assemblage terminé.

À la maison, Noah a évidemment sauté dessus immédiatement. Il est déjà complètement fan de Mario alors qu’il n’a pourtant vu que quelques extraits du film et qu’il découvre encore doucement les jeux. Bon, pour le moment, son niveau se limite surtout aux premières courses de Mario Kart avec quelques virages approximatifs et des carapaces lancées un peu au hasard… mais la passion est clairement là. Et forcément, voir Mario géant sur une boîte de puzzle, ça attire immédiatement l’œil.

Le 300 pièces reste clairement le plus accessible pour un enfant ou pour une session détente relativement rapide. Les grandes zones colorées permettent de progresser sans frustration, même si certaines parties spatiales peuvent demander un peu plus d’attention. Le 1000 pièces, lui, devient beaucoup plus sérieux. Les dégradés galactiques et les nombreuses teintes proches compliquent davantage l’exercice, mais c’est aussi ce qui le rend plus satisfaisant à terminer.

Au final, Ravensburger applique exactement la même recette que sur ses autres licences récentes : une base technique très solide, une finition irréprochable et un univers populaire bien exploité. Ce n’est peut-être “que” du produit dérivé sur le papier, mais quand le matériau de départ est aussi fort que Mario Galaxy, difficile de ne pas se laisser embarquer.