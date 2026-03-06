Je l’avoue, je suis du genre à vérifier trois fois si j’ai bien fermé la porte en partant. Alors quand Blink m’a proposé de tester sa nouvelle caméra extérieure 2K+, j’ai dit oui sans hésiter. Promesse du fabricant : voir plus, mieux, et plus longtemps. Verdict après quelques semaines en conditions réelles.

Ce qu’on vit au quotidien

L’installation ne prend pas plus d’un quart d’heure, vissage au mur compris. La caméra est compacte, discrète, et son design sobre passe aussi bien en façade qu’au-dessus d’une porte de garage. Premier bon point.

Une fois en place, la résolution 2K (2560 x 1440) fait immédiatement la différence. Je n’aurais jamais imaginé qu’on puisse lire une plaque d’immatriculation depuis l’angle de mon entrée, et pourtant. Le zoom 4x se révèle utile sans être gadget — on zoome, on garde le détail, pas de flou disgracieux.

La vraie surprise vient de la vision nocturne couleur. Là où mes anciens dispositifs basculaient immédiatement en noir et blanc dès la tombée de la nuit, la Blink 2K+ s’accroche à la lumière ambiante pour livrer une image colorée. La couleur d’un véhicule, la veste d’un inconnu qui s’attarde devant le portail — des détails qui peuvent changer beaucoup de choses. Elle finit bien par passer en infrarouge quand il n’y a vraiment plus rien à exploiter, mais ça arrive tard.

L’audio bidirectionnel avec réduction du bruit fonctionne bien, la voix passe clairement dans les deux sens. Sur l’autonomie, Blink annonce jusqu’à deux ans de piles en usage normal à 1080p — c’est une promesse que je ne peux pas encore vérifier à ce stade, mais c’est historiquement là où la marque excelle. La certification IP65 garantit une résistance sérieuse à la pluie et à la poussière.

L’abonnement : utile, mais optionnel

Sans abonnement, la caméra reste fonctionnelle pour l’essentiel : notifications de mouvement, flux vidéo en direct jusqu’à 5 minutes, et stockage local si vous ajoutez un module de synchronisation 2 avec clé USB.

Mais c’est avec un abonnement que la 2K+ révèle tout son potentiel. Le Basic à 3€/mois par appareil (ou 30€/an) débloque le gros du tableau : détection intelligente des personnes, historique cloud sur 30 jours, enregistrement de la vidéo en direct jusqu’à 90 minutes en continu, partage vidéo et suspension personnalisée des alertes. Pour la grande majorité des utilisateurs avec une ou deux caméras, c’est la formule logique.

Le Plus à 10€/mois (ou 100€/an) s’adresse à ceux qui ont plusieurs caméras Blink dans la maison — il couvre un nombre illimité d’appareils pour le même compte, ce qui devient vite rentable au-delà de trois ou quatre dispositifs.

Fiche technique

Résolution : 2K (2560 x 1440), zoom 4x

Vision nocturne : couleur par faible luminosité, puis infrarouge

Audio : bidirectionnel avec réduction du bruit

Détection intelligente : personnes et véhicules (abonnement requis)

Autonomie : jusqu’à 2 ans (piles AA, usage 1080p normal)

Résistance : IP65

Stockage : cloud avec abonnement Blink, ou local via module de synchronisation 2 + clé USB (vendus séparément)

Disponibilité : noir et blanc

Mon verdict

La Blink 2K+ est une caméra extérieure sérieuse, qui tient ses promesses sur l’essentiel : image nette, nuit gérée avec intelligence, autonomie rassurante. Elle s’adresse à ceux qui veulent surveiller leur domicile sans s’embarrasser de câbles ni recharger toutes les semaines. Le recours à l’abonnement pour débloquer les meilleures fonctionnalités de détection reste le seul bémol d’un tableau presque sans accroc — mais il n’est pas obligatoire, et c’est déjà une bonne chose.

➡️ Découvrir la Blink 2K+ sur Amazon — 99,99 € (système caméra + module de synchronisation de base)