Les montres connectées, j’ai essayé plusieurs fois. Et à chaque fois, l’histoire s’est terminée de la même manière : quelques semaines d’enthousiasme, puis une lassitude progressive. Entre les notifications qui s’accumulent et l’autonomie qui oblige à recharger la montre tous les deux ou trois jours, j’ai fini par abandonner.

La ScanWatch 2 de Withings part d’une philosophie très différente. Ici, on n’essaie pas de transformer la montre en smartphone miniature. L’idée est plutôt d’avoir un objet élégant, discret, capable de suivre votre santé au quotidien sans se faire trop remarquer.

Et c’est exactement ce qu’elle fait.

Une montre connectée… qui ressemble à une vraie montre

Premier bon point : le design.

Contrairement à beaucoup de montres connectées, la ScanWatch 2 ne donne pas du tout l’impression d’être un gadget technologique. Au premier regard, on voit surtout une montre classique avec ses aiguilles, son cadran sobre et son boîtier en acier.

C’est probablement ce qui m’a le plus plu. On peut la porter au quotidien sans avoir l’impression d’avoir un écran au poignet.

La qualité de fabrication est également très convaincante. Les matériaux sont sérieux, les finitions propres, et l’ensemble donne une impression de solidité. On est clairement plus proche d’une montre traditionnelle que d’un accessoire électronique jetable.

La personnalisation est plutôt bien pensée aussi. On peut choisir entre plusieurs cadrans dans l’application et changer facilement de bracelet, ce qui permet d’adapter la montre selon les envies.

Une montre très orientée santé

Là où la ScanWatch 2 se démarque vraiment, c’est sur le suivi de la santé.

La montre mesure en continu plusieurs indicateurs comme la fréquence cardiaque, la température corporelle ou encore l’activité quotidienne. Elle peut également réaliser un électrocardiogramme à la demande et mesurer la saturation en oxygène dans le sang.

On retrouve aussi un suivi du sommeil et un suivi de l’activité physique, avec les données classiques comme les pas, la durée d’activité ou les calories dépensées.

Ce n’est pas une montre pensée pour les sportifs très pointus, mais plutôt pour ceux qui veulent garder un œil sur leur forme générale et leurs habitudes au quotidien.

Une autonomie qui change tout

S’il y a un point qui m’a vraiment marqué, c’est l’autonomie.

La ScanWatch 2 peut fonctionner pendant plusieurs semaines sans recharge. Et ça, dans l’univers des montres connectées, c’est presque une anomalie.

Au final, on finit par oublier complètement la contrainte de la recharge. La montre reste au poignet comme une montre classique, sans devoir penser en permanence à la batterie.

Pour quelqu’un comme moi qui a déjà abandonné plusieurs montres connectées à cause de ce problème, c’est clairement un argument majeur.

Le suivi du sommeil, encore à approfondir

La montre propose également un suivi du sommeil assez détaillé avec l’analyse des cycles de sommeil et de certains paramètres respiratoires.

De mon côté, je dois reconnaître que je n’ai pas pu tester cette fonction de manière très approfondie. J’ai beaucoup de mal à garder une montre au poignet pendant la nuit, ce qui limite forcément les observations sur ce point.

Les quelques nuits enregistrées donnent néanmoins déjà une idée des informations que l’on peut récupérer.

Withings+ : l’analyse des données avec une touche d’IA

Toutes les données collectées par la montre sont centralisées dans l’application Withings.

La marque propose également un service optionnel appelé Withings+. Celui-ci ajoute des analyses plus poussées et des recommandations personnalisées basées sur l’ensemble des données collectées par les appareils de l’écosystème.

L’idée est de croiser différents indicateurs pour détecter certaines tendances, suggérer des objectifs ou fournir des conseils pour améliorer son hygiène de vie.

C’est intéressant pour ceux qui aiment analyser leurs données en détail, même si l’utilisation de base de la montre reste déjà assez complète sans abonnement.

Un regret : l’absence de GPS

S’il y a un point qui m’a un peu surpris, c’est l’absence de GPS intégré.

Que la ScanWatch 2 ne propose pas de fonctions multimédia comme la musique ou les applications complexes, pourquoi pas. Ce n’est clairement pas la philosophie du produit. Mais pour une montre qui se positionne sur la santé et l’activité physique, l’absence de GPS est plus difficile à comprendre. Concrètement, si vous partez courir ou marcher, il faut garder son smartphone avec soi pour enregistrer le parcours. Ce n’est pas dramatique, mais sur une montre orientée santé et activité physique, on aurait aimé un GPS intégré.

Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est probablement la fonctionnalité qui manque le plus.

Une approche différente de la montre connectée

La ScanWatch 2 n’est pas une smartwatch classique. Et c’est justement ce qui fait son intérêt.

Elle ne cherche pas à tout faire, mais plutôt à bien faire l’essentiel : suivre votre santé, analyser votre activité et rester suffisamment discrète pour être portée tous les jours.

Avec son design élégant et son autonomie impressionnante, elle propose finalement une alternative assez rafraîchissante dans un marché souvent dominé par des produits très technologiques.