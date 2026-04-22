Je ne vais pas mentir : j’étais vraiment excité à l’idée de tester le Jabra Evolve3 85. Un casque pro premium, pensé pour le travail hybride, avec des promesses solides sur le confort et la qualité audio… clairement, ça coche pas mal de cases sur le papier. Et après plusieurs jours d’utilisation, je dois dire qu’il y a de bonnes surprises — même si ce n’est pas forcément là où je l’attendais le plus.

Un confort d’utilisation qui change vraiment la donne

Dès les premières minutes, j’ai apprécié la simplicité. La connexion Bluetooth est rapide, le paramétrage se fait sans galère, et je n’ai pas eu à me battre avec des menus incompréhensibles. On allume, ça marche, point.

Là où ça devient intéressant, c’est sur la gestion de plusieurs appareils. Je travaille régulièrement sur deux PC différents, et pouvoir passer de l’un à l’autre sans me poser de question, c’est un vrai confort. Alors attention, ce n’est pas une révolution : le multipoint existe déjà ailleurs. Mais ici, c’est fluide, stable, sans coupure bizarre. Et mine de rien, ça fait une différence énorme sur une journée complète.

Mais le vrai truc qui m’a marqué, c’est la base de recharge sans fil. Posée sur le bureau, elle devient vite un réflexe : j’enlève le casque, je le pose, il recharge. Je le reprends, il est prêt. Pas de câble, pas de batterie vide au mauvais moment. Ça paraît presque anecdotique… et pourtant, ça change complètement la façon dont j’utilise le casque au quotidien.

Et côté autonomie, Jabra annonce jusqu’à 25 heures en communication et jusqu’à 120 heures en écoute, avec une recharge rapide capable de redonner environ 10 heures d’utilisation en seulement 10 minutes. Dans les faits, je n’ai clairement jamais réussi à le vider sur une journée classique.

Un casque pro, mais sans le côté “gros matos”

Côté son, rien à redire : c’est propre, clair, efficace. Que ce soit pour les appels ou pour écouter un peu de musique, le rendu est vraiment solide. Les micros font bien le boulot aussi, …avec une voix bien captée même dans un environnement pas forcément silencieux, grâce à une technologie de traitement vocal basée sur l’IA qui fait clairement le job.

Là où j’ai aussi été agréablement surpris, c’est sur le design. On est sur quelque chose de sobre, discret, pas trop imposant. Et ça, j’apprécie vraiment. J’ai déjà eu des casques plus “gamer”, plus massifs, et en réunion pro, ça faisait franchement un peu tâche. Ici, je peux le garder sur la tête sans me poser de question.

Au final, le Jabra Evolve3 85 ne cherche pas à impressionner. Il fait simplement les choses bien, avec quelques idées très concrètes qui améliorent vraiment le quotidien. Ce n’est pas le genre de produit qui te met une claque dès la première minute… mais c’est clairement celui que j’ai envie de garder sur mon bureau sur le long terme. Et ça, mine de rien, c’est probablement le meilleur compliment que je puisse lui faire.

Sur le papier comme à l’usage, on est donc sur un casque très complet, qui coche quasiment toutes les cases attendues sur ce segment.

Reste un point qu’on ne peut pas ignorer : le prix. Affiché autour de 569 € en Europe , on est clairement sur un casque premium… voire très premium. À ce niveau-là, il vient directement se frotter à des références grand public comme les Sony WH-1000XM5 ou les Bose QuietComfort Ultra, qu’on trouve souvent entre 300 et 450 € selon les périodes, ou d’autres qu’on a pu tester chez Conso-Mag.

Et c’est là que le positionnement devient intéressant. Là où Sony ou Bose misent avant tout sur l’audio et la réduction de bruit pour un usage perso (transport, musique, etc.), le Jabra joue une autre carte : celle de l’outil de travail. Meilleure captation vocale, intégration pro, stabilité en usage multi-appareils… et surtout cette logique d’usage au bureau avec la base de recharge, qui n’existe quasiment pas ailleurs.

Du coup, je ne le recommanderais pas à tout le monde. Si l’objectif est juste d’avoir un excellent casque pour écouter de la musique ou voyager, il y a clairement moins cher et tout aussi performant. En revanche, si vous passez vos journées en calls, à jongler entre plusieurs appareils, et que vous cherchez un outil vraiment pensé pour ça, le prix devient beaucoup plus cohérent.

Et au final, c’est peut-être ça le vrai résumé du Evolve3 85 : un casque cher, oui… mais qui assume complètement de ne pas être un casque “comme les autres”.