2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Développé par le studio indépendant Gossiam Games, Lofi Mahjong est un jeu de « Mahjong Solitaire ».

A la différence du jeu de Mahjong traditionnel qui se joue à 4 joueurs avec les fameuses tuiles, le Mahjong solitaire est bien différent, et repose sur le principe de retrouver les tuiles identiques pour pouvoir les retirer par paires d’un assemblage de tuiles souvent représentant des formes reconnaissables. Attention cependant, il n’est possible de retirer que les tuiles qui ont un espace libre, sans autre tuile adjacente. Le jeu prend en compte également l’empilement de tuiles, et on ne peut que retirer les tuiles au niveau le plus haut avant de pouvoir libérer celles en dessous.Un peu à la manière du jeu de carte Solitaire, le but est donc de vider l’ensemble des tuiles présentes sur la surface de jeu.

Lofi Mahjong vous propose donc 40 niveaux à compléter à 100% pour les valider. Vous avez quelques outils de personnalisation, qui permettent de changer en cours de partie l’image de fond, les couleurs des tuiles, et la musique en cours. Il est aussi possible d’avoir des indices qui mettent en surbrillance des tuiles qui peuvent être retirer ou mélanger les tuiles à n’importe quel moment. Si aucune tuile ne peut plus être retiré, il vous sera également proposé de mélanger directement.

Dans l’esprit Lofi, on retrouve donc la musique typique de cette catégorie, avec des sonorités forcément asiatiques. Ça colle parfaitement avec l’esprit zen du Mahjong solitaire, et ca permet de nous poser quelques minutes sur un jeu relaxant. Étrangement, la présence d’un miaulement de chat a été ajouté lors de la validation sur les boutons dans les menus et dans la partie, mais pas lorsque l’on retire les tuiles (encore heureux en même temps). C’est amusant, et c’est désactivable dans les options, donc why not ?

Visuellement, le jeu reste aussi assez « Lofi », avec des graphismes assez simpliste, et des fonds un peu trop flou. Le principal est le plateau de tuile, qui sans être non plus en haute résolution, reste lisible, ce qui reste le plus important dans ce type de jeu.

Vendue à tarif plutôt doux, 4,99 € sur steam, le jeu aura probablement du mal à se battre dans la catégorie de jeu de Mahjong, vu l’énorme quantité de titres déjà présent sur le store et avec une durée de vie forcément un peu juste, avec seulement 40 niveaux, la où d’autres en proposent plus de 100. Ce qui démarquera probablement le titre sera son ambiance cosy grace à la musique Lofi diffusée en cours de jeu.