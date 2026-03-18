Il y a deux types de personnes à la montagne : ceux qui ont “un peu froid mais ça passe”, et ceux qui grelottent dès qu’un flocon tombe. Ko-eun fait clairement partie de la deuxième catégorie. Autant dire que pour notre séjour en famille à Pra Loup, hors de question de partir sans une vraie armure thermique.

Au programme : luge pour les enfants, ski et snowboard pour les parents, et raclette bien méritée le soir. Le combo parfait… à condition de ne pas passer la journée à lutter contre le froid.

C’est là qu’intervient l’ensemble Odlo Merino 260 Natural, composé d’un collant technique et d’un haut à demi-zip. Et très honnêtement, on n’est pas loin du coup de cœur.

Une chaleur “intelligente” qui change tout

Dès les premières minutes, la différence se fait sentir. La laine mérinos utilisée ici est étonnamment douce, loin des clichés de la laine qui gratte. On est sur quelque chose de vraiment confortable, avec une coupe ajustée mais agréable à porter toute la journée.

Mais le vrai point fort, c’est la gestion de la température. Ko-eun, qui d’habitude a besoin de multiplier les couches, a rapidement trouvé son équilibre. Le tissu garde bien la chaleur sans jamais donner cette sensation d’étouffement qu’on peut avoir avec certains sous-vêtements techniques.

Entre les descentes, les moments à attendre les enfants en bas des pistes ou les pauses improvisées, l’ensemble reste confortable en toutes circonstances. Pas de sensation d’humidité, pas de coup de froid… juste une chaleur constante et bien dosée.

Le genre d’équipement qu’on oublie… et c’est bon signe

Ce qui est assez révélateur, c’est qu’une fois porté, on finit presque par l’oublier. Et c’est probablement le meilleur compliment qu’on puisse faire à une première couche.

Le haut demi-zip permet d’ajuster facilement l’aération selon l’effort, et le collant se fait totalement oublier sous un pantalon de ski. Mention spéciale aussi pour la gestion des odeurs, souvent mise en avant avec la laine mérinos, et qui se vérifie bien à l’usage.

Côté qualité perçue, Odlo reste dans ce qu’on attend d’une marque positionnée sur ce segment : finitions propres, tissu dense, sensation de produit durable.

Alors oui, on ne va pas tourner autour du pot : ce n’est clairement pas donné. Mais à la montagne, avoir un bon équipement fait toute la différence entre une journée subie et une journée pleinement appréciée. Et sur ce point, difficile de regretter l’investissement.

Au final, cet ensemble Merino 260 Natural remplit parfaitement sa mission. Une vraie base solide pour affronter le froid, surtout quand on est du genre frileux… ou qu’on part skier avec quelqu’un qui l’est !

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