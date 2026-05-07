Warcraft – La trilogie du Puits de Soleil T02

Notre valeureuse équipe d’héros est en route vers la région de Lordaeron quand un Wyrm de givre va les attaquer et disperser le groupe comme un puzzle subissant les foudres d’un chat. On va ainsi suivre chaque héros dans une aventure autonome luttant pour sa survie dans ces contrées glacées et hostiles. Et les dangers seront nombreux : morts-vivants, magicien, Tauren, …

Ce tome 2 déroule donc avec efficacité le lore et l’univers de Warcraft. Si on peut regretter que la trame globale n’avance pas trop, la dispersion des personnages rajoute pas mal d’actions et de suspense tout en continuant de faire un petit peu avancer le scénario. Graphiquement toujours aussi réussi, Les Ombres de Glace est un bon tome de transition vers le final de cette trilogie.

Si la série ne brille toujours pas son scénario, je ne boude pas mon plaisir de replonger dans l’univers de Warcraft ! Graphiquement réussi et tout de même haletant, ce tome 2 complète bien l’histoire du Puits de Soleil !

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap

Notre chronique du tome 1 !