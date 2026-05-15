Nimée & La fleur luminescente

Nimée est une jeune fille qui a récemment perdu son grand-père. Elle décide de garder son carnet de voyage en souvenir. Ce carnet regroupe les aventures de son grand-père et notamment celle sur une île sur laquelle pousse une fleur luminescente … Ni une ni deux, Nimée fait une fugue et part à la recherche de cette fleur !

Ce récit jeunesse ne cherche pas le réalisme et va prendre beaucoup de raccourcis scénaristiques. Au final, ce n’est pas vraiment gênant pour la lecture. En effet, le livre s’adresse principalement à des lecteurs qui découvrent les récits d’aventure et c’est du coup plutôt une bonne chose d’aller à l’essentiel ! Le lecteur adulte ou plus expérimenté aura peut-être du mal à se plonger complètement dans le récit, mais c’est à mon avis un bon point d’entrée pour les nouveaux lecteurs.

Le récit va ainsi amener Nimée dans des environnements variées (urbain, île, …) et colorés ! Peuplée de mignonnes (et dangereuses) créatures, l’île aux fleurs va réserver beaucoup de surprises à Nimée et aux lecteurs !

Nimée est une aventure au rythme soutenu et aux rebondissements bien maîtrisés, de quoi facilement captiver un public qui découvre ce type de lecture !

Merci aux éditions Jungle et à #NetGalleyFrance pour la lecture !

Fiche récap