La Maison de Diego

Diego est une petite souris qui veut organiser une fête chez lui en réunissant ses amis. Mais Monsieur Taupe va surgir chez lui et le doute va envahir Diego : sa maison est-elle suffisamment belle pour accueillir tout le monde ? Pas le temps de niaiser, Diego va partir à la rencontre de tous ses amis pour découvrir ce qui pourrait leur manquer. Mais chaque rencontre va mettre de plus en plus de doutes dans l’esprit de Diego …

Un album jeunesse (dès 3 ans) qui évoque des thèmes universels comme l’acceptation de soi, l’amitié, le regard des autres, … Mais qui pose surtout la question : notre bonheur dépend-il du regard des autres ? Tout ceci est abordé de manière très douce, subtile et fine par les auteurs afin d’être accessible aux jeunes lecteurs, cible de l’ouvrage ! Les deux auteurs ont réussi à développer en peu de page (56) un univers mignon et coloré qui leur permet d’évoquer leurs idées. Les expressions de Diego sont irrésistibles et les designs de ses amis sont très chouettes !

Même s’il est trop jeune, j’adore parcourir les pages de la Maison de Diego avec mon fils de 15 mois qui rigole déjà bien devant les aventures de Diego. Un plaisir pour les parents et les enfants ! Un livre jeunesse que je ne peux que recommander !

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Fiche récap