Jekca est une marque de construction par briques qui s’est spécialisée dans les animaux et le marché des Kidults (jouet pour adultes). Il est ainsi possible de retrouver des modèles de chats, chiens, lions, … avec des dimensions plus ou moins grandes.

Je vous propose de découvrir mon expérience de construction du modèle Chat Tonkinois avec des dimensions de 35×8.8×29.2cm. Plus petit que le modèle original (a.k.a Neige), mais un beau bébé quand même !

Le Jekca arrive dans une boîte assez jolie mais un peu générique, celle dernière mettant en avant l’ensemble des chats de la collection. Au déballage, le premier sentiment qui m’a animé c’est la panique : une dizaine de sacs plastiques contenant chacun un type de pièces différentes. Et surtout, des sacs contenant des petites « vis », par milliers. En terme de nombres, il y a environ 1100 briques pour un peu plus de 2000 vis ! Rassurez-vous, le tournevis est fourni. Et au final, les sacs sont très bien fournis puisque j’ai eu quand même un sacré nombre de pièces de réserves !

En effet, les constructions, Jekca se basent sur deux concepts principaux. Le premier est que pour assurer la solidité de la construction, les pièces seront liées entre elles par un réseau de « vis », environ un espace sur trois sera ainsi à remplir. Le second, qui découle du premier, est que la construction va se faire couche par couche; de bas en haut. Ce qui fait que pour le chat, j’ai par exemple commencé avec quatre blocs de construction indépendants (les pattes) qui ne se sont rejoints qu’aux alentours de l’étape 50 !

Malheureusement, j’ai trouvé plusieurs soucis sur la notice. Premièrement, le modèle que j’ai construit est disponible en plusieurs variantes de couleurs et la notice n’est complètement adaptée qu’à un seul coloris. Pour l’autre, la liste des couleurs est uniquement rappelée en début de notice et au détour de quelques pages. Sans être problématique dans mon cas puisque la plupart des couches était unicolore, j’imagine que ça peut être gênant sur d’autres constructions. Deuxièmement, et c’est une critique beaucoup plus personnelle, la lecture des étapes de façon verticale plutôt qu’horizontale m’a beaucoup perturbée !

La construction Jekca est donc un travail de longue haleine et qui demande un peu d’espace et d’organisation. Son plus grand défaut, en tant que grand fan de Lego, c’est la quasi impossibilité d’envisager de reconstruire l’objet. En effet, qui aurait la patience de dévisser 2000 vis pour les remettre après ? Mais je dois avouer que j’ai quand même pris un grand plaisir (peut-être masochiste) pendant mes 7/8 heures de construction (et oui quand même !) à voir le chat s’élever couche par couche, vis par vis. Et franchement, le résultat est quand même très très beau.

Je suis bien conscient des défauts qui pourront vous empêcher d’apprécier la construction d’un Jekca, mais j’ai personnellement pris beaucoup de plaisir. Cependant, je ne pense pas que je tenterais l’aventure avec des modèles plus grand ou avec beaucoup plus de variété de couleurs.

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