Au premier regard de Arturo Ichiro Bozzi et Ilaria Demonti

Au premier regard est un album jeunesse d’une quarantaine de pages qui va faire voyager le jeune lecteur dans un monde de différences et de singularité, le nôtre ! Chaque double page va être l’occasion d’observer des décors, des gens, des paysages qui se ressemblent de loin. Et au fur et à mesure des pages, de zoomer et de s’apercevoir des différences et de ce qui fait la singularité de chaque chose et personne avec un petit texte narratif guidant la lecture.

Le dessin est simple mais coloré et au final plutôt détaillé. Le jeune lecteur peut ainsi poser ses yeux un peu n’importe où sur la page pour distinguer des branches, des fleurs, des expressions, …

Et en plus, il y a un plot twist à la fin !

Au premier regard est un album très doux pour faire découvrir aux jeunes lecteurs les concepts de différence, de détail, … Porté par un dessin « simple » mais coloré et expressif il saura conquérir les yeux des petits !

Merci aux éditions Grasset Jeunesse pour l’envoi du livre !

Fiche récap