À la maison, on est dans une petite phase classique mais pas forcément très fun : Noah a un peu peur du noir en ce moment. Rien de dramatique, mais assez pour que le coucher demande parfois un peu plus de patience que d’habitude. Du coup, l’arrivée de Sunny dans sa chambre tombait plutôt bien.

Et très honnêtement, on a vite vu la différence.

En plus de « Sunny », Morphée propose également « Sun », une version pour adulte. Vous pouvez la retrouver sur les visuels de cet article, mais nous n’avons pas pu la tester directement.

Une veilleuse qui rassure sans en faire trop

Le premier truc qui m’a marqué, c’est la lumière. On a déjà testé pas mal de veilleuses, et il y a souvent un problème : soit ça n’éclaire pas assez, soit ça transforme la chambre en piste d’atterrissage. Ici, c’est pile entre les deux.

La lumière est douce, vraiment douce, juste ce qu’il faut pour rassurer sans gêner l’endormissement. Noah s’y est accroché très vite, et on a senti que ça l’apaisait réellement.

Et surtout, il y a cette fonction de baisse progressive de la lumière le soir. Dit comme ça, ça paraît gadget… mais en pratique, ça marche super bien. On sent que ça accompagne vraiment le moment où il décroche, où il lâche prise. Le coucher est beaucoup plus fluide depuis.

Le matin… grosse surprise

Là où je ne m’attendais pas à grand-chose, c’est le réveil. Et pourtant, c’est clairement ce que Noah préfère.

Le réveil se fait en douceur, avec une lumière qui monte progressivement, des petits bruits d’oiseaux… déjà ça, c’est agréable. Mais ensuite, il y a une voix qui dit bonjour et qui lance soit une anecdote, soit une info, soit un petit défi.

Et là, c’est carton plein. Noah adore. Mais vraiment. Il y a des matins où il descend en courant nous voir juste pour nous raconter ce qu’il a entendu. “Hé Papa, tu savais qu’une fourmi peut porter 100 fois son poids ?!” Et on voit tout de suite que ça lui fait démarrer la journée avec un petit truc en plus. C’est simple, mais ça marche.

Un objet simple, bien pensé

Visuellement, on reste sur quelque chose de très Morphée : épuré, discret, facile à poser n’importe où. Ça ne prend pas de place, ça ne fait pas gadget, et ça s’intègre bien dans une chambre d’enfant.

Après avoir déjà testé plusieurs produits de la marque — Elio, Totem, Coach ou encore Dream — on retrouve clairement leur philosophie : pas d’écran, des usages simples, et une vraie volonté d’accompagner les moments du quotidien.

Sunny ne cherche pas à en faire des tonnes. Mais entre le coucher apaisé et le réveil qui donne le sourire, il coche vraiment les bonnes cases.

Et à la maison, ça suffit largement pour le valider.