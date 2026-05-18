Depuis quelques semaines (mois ?), impossible d’y échapper à la maison : K-Pop Demon Hunters tourne quasiment en boucle. Alors non, Noah est encore un peu jeune pour regarder le film dans son intégralité selon nous, mais entre les musiques ultra efficaces, les personnages hauts en couleur et l’univers complètement barré, il a quand même été happé par la vague. Résultat : on entend “Soda Pop” et “Briller” plusieurs fois par jour dans le salon. Et honnêtement… ça pourrait être pire. On se surprend même à les chanter nous aussi. (spoiler : ça chante un peu aigu pour moi, vous ne voulez pas entendre ça)

Alors quand Ravensburger nous a envoyé deux puzzles officiels inspirés de l’univers K-Pop Demon Hunters, forcément, il y avait déjà un petit terrain favorable à la maison.

La collection se compose de plusieurs modèles, mais nous avons reçu les versions 100 pièces et 300 pièces. Et clairement, le puzzle 100 pièces a remporté tous les suffrages ici. Ravensburger maîtrise depuis longtemps les puzzles pour enfants, mais celui-ci coche vraiment toutes les bonnes cases : les pièces sont bien grandes, épaisses, faciles à manipuler et surtout le visuel est suffisamment lisible pour permettre à un enfant de progresser seul sans se décourager toutes les trois minutes. C’est bête à dire, mais ça change tout.

Noah a d’ailleurs réussi à le terminer entièrement en autonomie, avec cette petite fierté qu’on connaît tous quand un enfant pose la dernière pièce et vous regarde comme s’il venait de finir un boss final de jeu vidéo. Ce genre de moment simple qui fait franchement plaisir à voir.

Le modèle 300 pièces nous a un tout petit peu moins convaincus en revanche. La qualité est toujours là, évidemment, mais le visuel nous semble un peu plus chargé et moins agréable à assembler sur la durée. Pourtant, il a un gros point fort : les deux créatures fantastiques présentes dessus sont franchement adorables et donnent beaucoup de personnalité au puzzle. C’est probablement celui qui parlera le plus aux fans de l’univers et de son esthétique très pop et énergique.

Côté tarifs, Ravensburger reste dans les standards habituels du marché avec un prix conseillé de 12,90 € pour les modèles 100 et 300 pièces. Ce n’est pas particulièrement donné dans l’absolu pour des puzzles enfants, surtout quand on commence à en accumuler plusieurs à la maison, mais on reste malgré tout dans la fourchette classique pour des produits sous licence avec une qualité de fabrication très solide.

Au-delà du simple produit dérivé, on sent surtout que Ravensburger a bien compris ce qui fait le succès de K-Pop Demon Hunters : des couleurs qui explosent, des personnages immédiatement identifiables et une ambiance ultra dynamique. Les puzzles prolongent plutôt bien cette énergie-là, surtout pour les enfants qui commencent à découvrir l’univers sans forcément avoir vu le film en entier.

Et puis il faut reconnaître une chose : voir son enfant fredonner de la K-pop en construisant tranquillement un puzzle dans le salon, ça crée un mélange assez improbable… mais finalement très sympa.