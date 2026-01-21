Au cœur du Massif des Vosges, dans un décor de cols majestueux et de forêts enneigées, le domaine skiable de La Bresse Hohneck se distingue comme le plus vaste et le plus moderne du Nord-Est de la France. Avec ses 220 hectares de glisse, ses 33 pistes et ses équipements innovants, la station incarne le parfait équilibre entre authenticité vosgienne et expérience ski premium.

Un domaine skiable complet, accessible à tous

La Bresse Hohneck s’étend de 900 à 1350 mètres d’altitude, face au prestigieux Kastelberg, et offre un domaine varié qui séduira débutants, familles et skieurs confirmés. On y retrouve :

30 à 33 pistes parfaitement entretenues (selon les sources et périodes), dont des vertes, bleues, rouges et une noire,

parfaitement entretenues (selon les sources et périodes), dont des vertes, bleues, rouges et une noire, 15 remontées mécaniques ,

, plus de 300 enneigeurs ,

, des espaces ludiques dédiés aux enfants et aux familles,

des zones d’initiation, un espace “jardin d’enfants”, et même un parc “Opoualand” thématisé pour les plus jeunes.



Avec une philosophie résolument orientée vers le confort du skieur, la station propose également des forfaits Aurore (dès 6h) et Nocturne (jusqu’à 21h45), permettant de profiter du domaine à la lumière du lever ou du coucher du soleil.

La Schlitte Mountain : la luge sur rails la plus fun des Vosges

Parmi les attractions les plus emblématiques du domaine, la Schlitte Mountain, luge sur rails quatre saisons, garantit une montée d’adrénaline pour petits et grands.

Avec 900 mètres de descente, une vrille à 340°, des virages relevés et un système de freinage embarqué, cette activité procure une expérience intense… mais sécurisée.



Accessible dès 3 ans (en duo) ou en solo à partir de 8 ans, elle séduit par son côté sportif autant que familial. Une photo souvenir est même offerte chaque jour à un participant sélectionné par tirage au sort.

Flying Donuts : la glisse réinventée en bouée sur neige

Autre expérience incontournable à La Bresse Hohneck : les Flying Donuts, de grandes bouées gonflées qui dévalent une piste dédiée.



Portés par un tapis roulant qui mène au départ, les visiteurs s’installent dans leur bouée pour une descente en glissade pleine de vitesse et de fous rires. Une activité moderne, ludique et totalement irrésistible pour les familles comme pour les groupes d’amis.

Location de ski et services sur place : l’expérience sans compromis

Pour simplifier l’expérience, le domaine propose une location de matériel complète grâce au Skishop, situé directement au pied des pistes.

On y trouve :

skis, snowboards, chaussures,

casques (avec une offre spéciale à 2 € / jour avec assurance),

accessoires et équipements,

mais aussi une boutique de souvenirs, produits locaux et articles techniques.

Les familles apprécieront également les services : crèche-garderie, jardin d’enfants ESF, espaces ludiques, piquenique, restauration au Slalom, et bien plus encore.

Ski aurore & ski nocturne : deux expériences uniques

À La Bresse Hohneck, le ski se vit différemment : au lever du soleil, les pistes fraîchement damées offrent un décor magique, tandis que le ski nocturne propose une ambiance féerique sous les éclairages, jusqu’à 21h45.

Ces moments suspendus, intimes et lumineux, font partie des joyaux de la station — une exclusivité dans les Vosges.

Où dormir autour de La Bresse Hohneck ?

Zoom sur notre partenaire : l’Hôtel Spa Le Collet

Pour profiter pleinement du domaine tout en préservant confort, bien-être et gourmandise, nous recommandons chaleureusement un séjour à proximité, notamment à notre partenaire Hôtel Spa Le Collet.

Idéalement situé dans un cadre naturel préservé, cet établissement allie confort cosy, ambiance chalet, cuisine savoureuse et surtout un espace spa parfait pour se détendre après une journée de ski, de luge ou de glisse en Flying Donuts.

Le Collet représente l’option idéale pour celles et ceux recherchant un hôtel Vosges ou un hôtel spa Vosges alliant charme, relaxation et proximité des activités hivernales.

Entre massages, sauna, bains chauds, cheminée et cuisine montagnarde raffinée, l’adresse prolonge parfaitement l’expérience vosgienne. Une oasis douillette au cœur de l’hiver.

La Bresse Hohneck, un incontournable des Vosges

Entre son grand domaine skiable, sa luge sur rails unique, ses activités ludiques innovantes comme les Flying Donuts, et des services pensés pour toute la famille, La Bresse Hohneck s’impose comme une station complète, moderne et irrésistiblement authentique.

Pour un séjour mêlant sensations, nature, plaisirs familiaux et confort douillet, c’est LA destination de l’hiver vosgien.