Il y a un peu plus de cinq ans – eh oui, déjà -, nous vous présentions avec un enthousiasme non dissimulé Massive Darkness (et un peu plus tard ses extensions) ! Depuis lors, une nouvelle campagne de financement participatif couronnée de succès a justement remis les porteurs de lumière dans la lumière (c’est assez logique). Faites place à Massive Darkness 2 : Hellscape

En nettoyant la lame pourtant déjà étincelante de votre hache, vous repensez avec une certaine nostalgie aux hordes de monstres qu’elle a permis de renvoyer dans les ténèbres. C’était il y a bientôt dix ans et ce fait d’armes – votre victoire contre Darkness – vous a propulsé, vous et vos camarades, au rang de héros. Depuis, la paix et la prospérité se sont installées en Crondar et si vous goûtez à cette tranquillité avec la fierté d’en être à l’origine, l’oisiveté vous pèse.

Pourtant, même si vous l’ignorez encore, le répit qui vous a été octroyé touche à sa fin. Les mages, les enchanteurs, les sorcières et toute personne ayant une quelconque affinité avec la magie ont fait le même rêve étrange, celui d’un monde envahi par la noirceur et tout prêt à basculer dans le néant. Dans très peu de temps, une conjonction inédite du multivers étherien ouvrira les portes du paradis sur notre monde. Mais également celles de l’enfer…

No escape in Hellscape !

On ne change pas une recette qui fonctionne, on l’améliore par quelques touches subtiles et épicées. Tel pourrait être le crédo de cette nouvelle mouture de Massive Darkness. En effet, pour commencer, cette version Hellscape reprend tous les ingrédients qui avaient fait le succès de son prédécesseur, à savoir un matériel absolument dingue au service d’un dungeon-crawler punchy et le tout dans un univers semi-médiéval à la sauce infernale.

Un matériel absolument dingue disions-nous…

En devenant selon leurs envies un magicien, un berserker, une rôdeuse, un paladin, une chamane ou une roublarde, les joueurs vont s’embarquer pour dix quêtes qui les conduiront – littéralement – jusqu’en enfer. Le sol de ce dernier est-il vraiment pavé de bonnes intentions ? On peut en douter mais ce qui est sûr, c’est que pavé ou non, il sera bientôt recouvert du sang de tous les démons qui y pullulent. Récupérer des artéfacts démoniaques qui ont été forgés dans les feux de l’enfer, terrasser une bête démoniaque à l’aide de plumes d’anges ou encore libérer Michel l’archange corrompu sont autant de missions périlleuses qui attendent nos héros…

Alors bien sûr, Massive Darkness ne ment pas sur ce qu’il est : un pur dungeon-crawler très respectueux de la sainte trinité du genre : porte-monstre-trésor. Ceux qui ne seraient pas des afficionados du genre peuvent passer leur chemin mais les autres y trouveront tout ce qu’ils recherchent (et même plus), c’est-à-dire des chariots de superbes figurines à exterminer, des légions de trésors à glaner et des recoins toujours plus sombres à explorer…

Dis-moi qui tu es, je te dirai comment tu joues…

Voilà donc un dungeon crawler pur et dur mais avec tout de même une nouveauté de taille : la façon de jouer de chaque héros. Habituellement, en fonction de leur classe, les héros ont des attributs ou des capacités spécifiques mais conservent sensiblement la même façon de jouer. Massive Darkness 2 : Hellscape a poussé ce concept un peu plus loin. A titre d’exemple, le magicien aura une sorte de roue des sorts là où la roublarde jonglera avec un mécanisme de bag-building pour augmenter la puissance de ses actions. Quant à la rôdeuse, elle pourra se montrer létale à distance mais pour cela, elle devra maîtriser l’art du stop ou encore avec ses cartes flèches…

On ira tous au paradis (déchu), même moiiiii

Il existe déjà plusieurs extensions pour Massive Darkness 2 et certaines d’entre elles viennent par exemple l’enrichir avec de nouveaux héros ou de nouveaux monstres (coucou Cerbère). Mais la principale extension est une nouvelle boîte imposante intitulée Heavenfall. Pour commencer, celle-ci vient avec son lot de nouvelles cartes, de nouvelles tuiles et de nouveaux monstres mais surtout, elle pousse plus loin l’expérience de jeu proposée par Massive Darkness.

En effet, elle propose un mode campagne au cours duquel les joueurs pourront développer de façon encore plus significative leur héros. Heavenfall, c’est donc pas moins de 14 quêtes interconnectées et lors de chaque campagne, les joueurs en affronteront huit, ce qui permettra aux dungeon-crawlistes assidus de découvrir les trois fins différentes concoctées par les auteurs du jeu. Au menu : récolter des âmes (damnées ou non), affronter une nouvelle version du dédale infernal ou encore venir frapper à la porte angélique des cieux (ou knock-knock-knockin’ on heaven’s door comme le dirait Bob Dylan)…

Massive Darkness 2 : Hellscape, un jeu de Alex Olteanu & Marco Portugal, illustré par Edouard Guiton, édité par Cmon et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 1 à 6

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 1 à 2 heures (en fonction du scénario joué)

Acheter Massive Darkness 2 : Hellscape sur Philibert

Acheter Massive Darkness 2 : Heavenfall sur Philibert