C’est un fait, la France ne manque pas de parcs d’attractions ni même de parcs d’attractions d’exception. Cela dit, saviez-vous qu’outre-Rhin, à moins de trois heures de la frontière française (et à un jet de pierre de la frontière belge), un endroit magique fait briller les yeux des plus jeunes tout en faisant frissonner l’échine des plus âgés ? Son nom : Phantasialand et pour vous, nous sommes partis à sa découverte…

Situé près des villes de Cologne et de Bonn, Phantasialand a su s’imposer au fil des années comme l’un des parcs d’attractions à thème les plus appréciés d’Europe, rien de moins. Il se découpe en différents secteurs, certains évoquant des régions du monde (Berlin, Mexico, l’Afrique, China Town) tandis que d’autres sont plus centrés sur des univers (Mystery et Fantasy). Et déjà là, il faut distribuer un bon point à Phantasialand. En effet, les différents univers du parc sont très travaillés et un soin particulier a été accordé à chaque détail. Les décors parmi lesquels les visiteurs évoluent sont très réussis et l’on s’étonne souvent, au détour d’un chemin ou d’une attraction, du réalisme de certains d’entre eux. Nous sommes donc très loin de l’effet « décor en carton » que nous avons pu croiser dans d’autres parcs et c’est une excellente chose car cela participe pleinement à l’immersion du visiteur dans l’univers du parc et à sa déconnexion avec le monde réel…

Les attractions

Mais bien sûr, si on visite Phantasialand, c’est aussi (et surtout) pour les attractions que celui-ci propose et disons-le d’emblée, il y en a pour tous les goûts. Chaque secteur du parc dispose de ses attractions phares et beaucoup d’entre elles laisseront un souvenir impérissable à ceux qui s’y seront essayés et pour cause, elles rivalisent souvent d’originalité.

Vous avez envie de lancer de la pâte à choux sur des souris envahissantes au cours d’une folle course interactive en 3D ? Alors Maus au Chocolat est faite pour vous ! Vous préférez visiter un hôtel complètement déjanté ? Rendez-vous dans ce cas à l’hôtel Tartuffe. A moins que vous n’ayez envie de vous rafraichir ? Optez alors pour le décoiffant Chiapas ou l’incroyable River Quest ! Vous êtes plutôt amateur de sensations (très) fortes ? Jetez donc un œil sur le Taron (élue meilleure attraction d’Allemagne en 2022), le Black Mamba ou encore le F.L.Y., une attraction ultra-thématisée qui vous mettra en position allongée pour un vol que vous n’êtes pas près d’oublier !

Les spectacles

Cela dit, si les attractions captent beaucoup l’attention des visiteurs, il serait dommage de faire l’impasse sur les spectacles que propose aussi Phantasialand. Lors de notre séjour, nous avons pu assister aux trois représentations majeures du parc et chacune dans leur style, celles-ci nous ont impressionnés.

Tout d’abord, il y a Nobis un spectacle envoûtant où le noir et le blanc se rencontrent sur fond de chants puissants et de prestations artistiques impressionnantes. Ensuite, il y a Rock on Ice qui comme son nom l’indique est un spectacle de danse réalisé par des danseurs et danseuses juchés sur des patins à glace. Le tout au son des grands classiques du rock comme Queen, Bon Jovi ou les Rolling Stones ! Enfin, petit nouveau dans les spectacles proposés à Phantasialand, il y a Battle of the Best, une représentation qui nous emmène en plein affrontement de gangs sur les playgrounds de New-York. Au programme : basket-ball, trampoline et hip-hop bien entendu !

Les hôtels et restaurants

Phantasialand est un parc d’attractions à la fois vaste et varié. Au vu du nombre d’attractions, et même si nous avons été très agréablement surpris par des temps d’attente finalement assez courts, il y a peu de chance que vous parveniez à faire tout ce que vous souhaitez faire en une journée. Bonne nouvelle, Phantasialand propose des solutions d’hébergement avec trois hôtels donnant directement dans le parc.

De notre côté, nous avons opté pour le Ling Bao, l’hôtel 4 étoiles situé dans la partie China Town du parc et à aucun moment, nous n’avons regretté notre choix. L’hôtel s’est révélé un havre de paix luxuriant autant qu’un véritable voyage au cœur de l’Asie. La prestation hôtelière, tant en ce qui concerne l’accueil que la qualité de la literie ou le confort de la chambre a largement dépassé nos attentes (sans même compter la piscine et l’espace bien-être). Ici, nous sommes donc très loin de la simple chambre au confort modeste et à l’insonorisation perfectible que certains autres parcs proposent et dont on n’a d’autre choix que de s’en contenter. Une vraie belle surprise !

Et une belle surprise qui aillait se confirmer lors de notre repas du soir dans le restaurant de l’hôtel, le Bamboo. Proposant un immense buffet aux mets asiatiques aussi raffinés que variés, il fut la parfaite conclusion d’une journée bien remplie (avec un ventre bien rempli lui-aussi).

Dans les autres options de séjour proposées par Phantasialand, il y a l’hôtel Matamba qui vous invitera à plonger dans l’ambiance si particulière de l’Afrique mais il y a aussi l’hôtel Charles Lindbergh qui vous permettra quant à lui de vous immerger encore un peu plus dans l’univers du parc. En effet, ultra-thématisé et installé au cœur du parc, celui-ci propose de passer la nuit dans des cabines d’aéronautes…et avec le Flying Coaster F.L.Y. qui passe juste devant votre porte ! Il faut le voir pour le croire !

En conclusion

Vous l’avez compris, nous avons adoré notre séjour à Phantasialand. La gentillesse du personnel, la variété des attractions et des spectacles comme le soin apporté aux détails des différents univers du parc nous ont complètement séduits et nous ont permis de passer un moment privilégié d’émerveillement et de partage en famille. Une visite que l’on recommande chaudement !

