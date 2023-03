L’hiver ne sera bientôt qu’un lointain souvenir… place à une nouvelle sélection ce jour d’un produit incontournable de notre quotidien qui n’est autre que le déodorant. Encore plus de fraîcheur, de naturel et d’efficacité dans notre assortiment testé et approuvé par la rédaction. Des parfums innovants, une touche d’éco-responsabilité, des formats optimaux, des compositions naturelles et le tour est joué ! Solides, en bille, en crème ou en spray, choisissez le format ou la texture qui vous convient le mieux et testez quitte à bousculer vos habitudes. L’innovation est bien au rendez-vous !

Le déodorant roll-on Bee Fresh APIVITA

Déodorant bille de 50ML de la marque APIVITA à glisser dans votre sac pour un rafraîchissement au cours de la journée où que vous soyez ! Avec plus de 98% d’ingrédients naturels, cette référence coche déjà toutes les cases du produit sain ne contenant ni sel d’aluminium, ni alcool, ni parabène, ni silicone. Les actifs contenus dans ce déodorant permettent une transpiration sans odeur, une efficacité de 24H, un respect du microbiome avec une formulation saine et une amélioration du confort de la peau (grâce aux probiotiques et à l’infusion d’hamamélis). De plus, le packaging est 100% recyclable. Green jusqu’au bout ! Le format roll-on facilite son utilisation et n’agresse pas la peau, la matière ne colle pas et sèche vite sur la peau. Le parfum est en plus rafraîchissant et dure !

Le déodorant stick bio RESPIRE

Une naturalité parfaite prouvée grâce à 100% d’ingrédients d’origine naturelle ! Certifié bio et vegan, ce déodorant petit format (50G) permet néanmoins de très nombreuses utilisations (3 mois environ). Un sans-faute pour ce produit qui annonce 48H d’efficacité (même si l’on applique notre déodorant au quotidien sur une peau propre, on sera satisfaits de savoir que ce n’est pas 24H mais bien 48H de fraîcheur garantie !) Cinq parfums originaux composent cette gamme avec pomme-grenade, fleur de coton, rose pivoine, monoï et pêche blanche. Eco-responsabilité de la fabrication jusqu’à l’emballage puisqu’il n’y a aucun plastique, l’étui proposé est en carton 100% recyclable et la fabrication est française.

Le déodorant roll-on Déoliane NOREVA

A 91% d’ingrédients naturels sans alcool ni sel d’aluminium, ce modèle 100% recyclable est également un bon choix pour les personnes qui ont une transpiration faible à normale. Le format est également optimal (50ML), le parfum est doux, frais, durable et il ne laisse pas de trace sur les vêtements. Après essai, les trois actions principales promises sont confirmées : la neutralisation d’odeurs grâce aux différents actifs (comme l’extrait de maïs et de betterave), l’absence d’humidité grâce au tapioca et la présence de vertus antibactériennes (grâce notamment à l’extrait de génépi blanc). Tout ce que l’on recherche donc dans un déodorant efficace y est !

Le déodorant roll-on efficacité 24H MELVITA

Découvrez ce déodorant mixte aux notes végétales, aux 99% d’ingrédients d’origine naturelle et 12% d’ingrédients biologiques. Encore un produit sain (et certifié bio !) dans notre sélection à vous présenter sans sel d’aluminium et sans pierre d’alun. Pourquoi la pierre d’alun ? Elle est suspectée depuis quelques années d’être néfaste pour les tissus mammaires. Efficacité assurée avec une combinaison de trois huiles essentielles qui ne sont autres que la menthe poivrée, le santal ou le thym ainsi que de la vitamine E pour dire adieu aux odeurs désagréables ! Protection donc naturelle mais ne négligeant pas la qualité du produit. Bien au contraire !

Le déodorant roll-on Vétiver Z&MA

Que diriez-vous de vous laisser surprendre par des notes plutôt boisées de ce déodorant certifié bio, vegan doté de plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle ? Plutôt original non que de retrouver une senteur boisée grâce au chêne dans votre protection naturelle du quotidien ? Sans sel d’aluminium, sans perturbateur endocrinien et sans parfum de synthèse, la naturalité est de mise avec d’autant plus de 31% des ingrédients qui sont issus de l’agriculture biologique. L’odeur est agréable, pas de picotement ou d’agression cutanée, l’efficacité est prouvée pour toute une journée ! Petit format de 50ML bien pratique également pour l’emporter partout avec soi !

Le déodorant solide LES PETITS PRÖDIGES

Engagement écologique assuré avec ce modèle de déodorant solide, conditionné dans un étui recyclable en carton. 0 plastique, 0 déchet polluant, on consomme green du produit à l’emballage. Avec une fabrication française, vegan et une naturalité de 100%, on s’assure d’utiliser un déodorant sain, fabriqué en local constitué sans composant toxique : ni aluminium, ni conservateur, ni parabène. Ce n’est pas pour autant qu’on lésine sur l’efficacité car les mauvaises odeurs sont neutralisées grâce au bicarbonate de sodium et l’humidité dérangeante est chassée par la poudre d’Arrow root et l’hydroxyde de magnésium. La composition green permet une hydratation et une protection optimisées face aux agressions grâce à l’huile de coco, le beurre de karité, la cire de Carnauba et de Candelilla. Application facile malgré la solidité du produit et au contact de la peau, la matière ramollit sans graisser et sans agresser. Et à chacun sa senteur fétiche : citron & bergamote, fleur de coton, charbon & eucalyptus ou encore peaux sensibles (senteur exotique douce).

Le déodorant solide BEAUTERRA

Découvrez ces deux petits nouveaux de fabrication française de la marque BEAUTERRA vegan, certifiés bio avec 100% d’ingrédients d’origine naturelle dont 49% étant issus de l’agriculture biologique. Deux choix de parfums frais et estivaux s’offrent à vous : aloe vera ou thé vert. Emportez-le partout avec vous avec son format très pratique de 50 grammes et son emballage 0 plastique, en 100% carton. Naturalité rime bien avec efficacité et qualité avec une neutralisation des odeurs, une application facile grâce au baume fondant et une fraîcheur durable tout au long de la journée.

Le déodorant en spray EVOLUDERM

Pour les plus habitués aux conditionnements classiques, on vous présente le seul déodorant spray de la sélection qui a retenu notre attention grâce à son parfum estival enivrant de monoï. Si vous n’êtes pas fan de cette fragrance, découvrez également grenade acidulée, souffle de thé vert & concombre ou exquise vanille. Des parfums percutants pour une fraîcheur de longue durée ! De fabrication française et sans sel d’aluminium, optez pour ce produit si vous êtes plus à l’aise avec une version spray.

Le déodorant roll-on RESPIRE

On ne vous présente plus cette marque que l’on affectionne tout particulièrement qui propose déodorants solides et roll-on de fabrication française tout autant pratiques et faciles d’application les uns que les autres. Zoom cette fois-ci sur le format roll-on aux notes acidulées de citron bergamote. Ça sent l’été ! Avec une certification bio, l’absence de paraben, de sel d’aluminium et doté de 99% d’ingrédients d’origine naturelle, le contrat naturel est rempli. Trois composants phares assurent son efficacité : le romarin, l’aloe vera et la fleur de souci pour hydrater et apaiser. Petit format également de 50ML pour pouvoir le transporter facilement où que vous soyez !

L’anti-transpirant roll-on ETIAXIL

Certifié bio au doux parfum de thé vert, ce roll-on de 50ML assure une fraîcheur pendant 48H. De nombreux composants naturels favorisent et agissent efficacement contre les odeurs (grâce au sel de zinc), les irritations (grâce à l’aloe vera et le beurre de karité) ou bien sûr la transpiration (grâce à la pierre d’alun et la poudre de bambou). Fini les auréoles et les traces jaunâtres sur les vêtements !

On veut tous aujourd’hui du naturel, oui, mais sans aucun compromis. On ne négligera aucun aspect important que l’on souhaite retrouver dans un déodorant : une touche d’éco-responsabilité, une composition saine, une efficacité sans faille et un confort durable.