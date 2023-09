Connaissez-vous la gamme Visibly Pure de la marque Onagrine ? Elle est spécialement dédiée aux peaux adultes mixtes à grasses traitant tout particulièrement imperfections, brillances, rougeurs et pores dilatés. Déjà composée de quatre produits (le masque douceur désincrustant, le gel nettoyant purifiant pour le visage et le corps, la crème de nuit perfectrice et le fluide de jour perfecteur), un petit cinquième fait son apparition pour compléter cette gamme : l’huile détox perfectrice pour le soir disponible dès le mois d’octobre.

Que contient cette gamme Visibly Pure ?

La formulation riche provenant des quatre coins du monde est le cœur de cette gamme avec le Noni, plante idéale pour les peaux à tendance acnéique, le thé blanc bio resserrent les pores et empêche l’oxydation du sébum (les points noirs ça vous dit quelque chose ?) ou encore la vitamine C limite les tâches et unifie le teint. Ce sont des plantes actives et adaptogènes qui vont permettre une action rééquilibrante.

100% vegan, cette gamme complète cible les problèmes de peaux des adultes tout en gardant fraîcheur et douceur grâce à son parfum floral d’Albizia (plus connu sous le nom d’arbre à soie) signé Pierre Guillaume. Petit tour d’horizon sur les produits proposés par Onagrine.

Le masque douceur désincrustant composé à 92% d’ingrédients naturels matifie, purifie et apaise. La texture est assez épaisse mais non grasse, elle s’applique aisément sur le visage. Il suffit de laisser poser le tout 3 à 5 minutes et de rincer, le tour est joué ! Renouvelez l’application une à deux fois par semaine pour un résultat optimal. Peau douce et ravivée garantie.

Le fluide de jour hydrate grâce à sa texture fine sans graisser. Il est à appliquer tous les matins tout comme le gel nettoyant purifiant pour le visage et le corps. C’est la base du soin pour retrouver une peau propre en un coup de main. Composé à 92% d’ingrédients naturels, le vinaigre de fruits du verger revitalise et détoxifie en régulant le sébum, réduisant les brillances et favorisant l’exfoliation. L’odeur est vraiment captivante, on en regretterait même de rincer la texture gélifiée ! C’est un « must-have » dans notre salle de bains pour nettoyer sa peau matin et soir avant application d’autres soins. Quant à la crème de nuit perfectrice composée à 88% d’ingrédients naturels, elle a une texture onctueuse qui réconfortera votre peau chaque nuit. Dotée de papaye éliminant les cellules mortes et d’acide hyaluronique créant une réserve d’eau, elle est également riche en vitamines ravivant l’éclat de votre peau.

La star du jour c’est l’huile détox, cocktail d’huiles végétales à la double action régulatrice et anti-âge. Composée à 98% d’ingrédients naturels, elle renferme notamment de l’huile de melon d’eau et de l’huile de citrouille réduisant la brillance associées également à de l’huile d’onagre et de coton nourrissant et protégeant la peau. Elle s’utilise le soir en frictionnant trois uniques gouttes dans vos mains et à appliquer tel quel. Toujours ce doux parfum floral émane de l’huile, très agréable avant le coucher.

L’ensemble de la gamme est à retrouver dans vos pharmacies et parapharmacies. L’huile détox, petite nouveauté de la gamme sera bientôt disponible à partir du mois d’octobre.