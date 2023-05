Ne vous êtes-vous jamais imaginé au cœur d’une histoire abracadabrante en lisant un livre ou en écoutant un podcast ? Et bien, c’est le cœur même de la série télévisée Only Murders In The Building.

L’histoire prend place dans la célèbre ville de New-York, au sein d’un complexe d’immeuble appelé l’Arconia. Lorsqu’un meurtre est commis dans ce building, trois locataires qui semblent avoir pour seule similitude le fait d’être voisins, se lient d’amitié. Ils se découvrent alors une passion commune pour les podcasts à la « True Crime » et décident de créer le leur autour de la tragédie qui vient de toucher leur bâtiment. Ils le nomment Only Murders In The Building. (en français : Seuls les meurtres de l’immeuble)

Les personnages principaux

D’un côté il y a Charles Haden Savage (Steve Martin). Ancien acteur de série à succès, il mène aujourd’hui une vie assez calme et monotone. Il est un peu renfermé sur lui même et excentrique.

On retrouve également Oliver Putnam (Martin Short). Lui, c’est l’archétype du réalisateur de pièces de théâtre raté, désespéré de trouver le succès. Il semble assez radin mais très avenant.

Enfin, venant clore le trio, il y a la jeune Mabel Mora (Selena Gomez). C’est une jeune artiste ayant emménagé dans l’appartement de sa tante. Elle est solitaire, mystérieuse et semble avoir autant de secrets que tous les habitants de l’immeuble auquel les trois personnages vont s’intéresser.

Une série à suspense où règnent humour et légèreté

Au-delà de l’intrigue de l’enquête, Only Murders In The Building aborde des thèmes tels que la solitude, l’amitié, ou encore la perte. Les personnages sont tous très différents les uns des autres, mais ils partagent tous une certaine vulnérabilité que le spectateur explore tout au long de l’intrigue.

Only Murders In The Building offre également une réflexion sur la manière dont les gens sont attirés par le crime, ainsi que sur la façon dont les podcasts et les médias sociaux ont transformé la façon dont les gens consomment l’information.

Produite par Steve Martin et John Hoffman, la série américaine de deux saisons est aujourd’hui très appréciée des spectateurs. Nominée de nombreuses fois aux Golden Globes et aux Emmy Awards, elle a su se démarquer des séries concurrentes et attirer une large audience.

Avec des invités comme Sting (saison 1), Cara Delevingne (saison 2) ou encore Meryl Streep et Paul Rudd à venir dans la troisième saison, la série s’appuie sur un casting des plus surprenants qui, étonnamment, marche très bien. La sortie de la saison 3 vient d’ailleurs d’être annoncée pour le 8 août 2023 sur la chaîne américaine Hulu.

Bien qu’OMITB ne soit pas LA série de ces dernières années, son côté thriller à penchant humoristique servira tous ceux qui cherchent une série captivante et sans prise de tête.