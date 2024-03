Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu’à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, la fille de son patron. Au bord du burn-out, il se retrouve embarqué par son futur beau-père Romain au beau milieu de son pire cauchemar. Un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de « clairvoyants », avec des stagiaires lunaires. Quatorze jours pour aller mieux, au cours desquels ses principe et préjugés vont être soumis au régime zénitude et bienveillance.

Lorsque Jessica retourne dans sa maison d’enfance avec sa famille, sa plus jeune belle-fille Alice développe un attachement étrange pour un ours en peluche qu’elle a trouvé dans le sous-sol et nommé Chauncey. Tout commence par des jeux innocents, mais le comportement d’Alice devient de plus en plus inquiétant. Jessica comprend alors que Chauncey est bien plus qu’un simple jouet.

