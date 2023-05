Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Européens, notamment les Français, adorent porter des bijoux ? L’expert de la joaillerie dans ces quelques lignes vous dit tout sur le sujet.

Porter des bijoux pour l’esthétique et accroître l’attirance

Le bijou a une fonction esthétique. Il ajoute du style et de l’élégance. Si on considère la tenue, mettre un bijou donne une touche essentielle à la finition de la tenue. Porter un bijou procure à une personne une impression différente et est idéale pour enrichir une tenue. Puisque les bagues, les bracelets, les boucles d’oreilles ou les pendentifs peuvent se présenter sous plusieurs couleurs, styles et formes, ils permettent une variété quotidienne d’allures et d’apparences individuelles.



Vous pouvez porter des joyaux afin de mettre en valeur une caractéristique personnelle comme votre chevelure, la couleur de vos yeux ou un atout physique, d’où l’importance de les assortir aux habits que vous portez. Plusieurs personnes choisissent de porter leurs bijoux pour se différencier des proches. Pour la femme, porter des joyaux met en avant son élégance, sa beauté, sa féminité et lui apporte aussi un côté désirable. C’est un moyen d’extérioriser légèrement ses goûts et sa personnalité sans trop en faire.



Au-delà des besoins primaires qui se sont aisément comblés grâce au progrès de la société, les besoins secondaires commencent. Avec le développement de l’attention portée à chaque besoin secondaire, porter des bijoux arrive à s’intégrer plus abondamment.



Il est important de souligner que de nombreux endroits du corps où on porte des bijoux ont un caractère hautement sexuel (les boucles d’oreilles par exemple orientent le regard vers la région érogène de votre oreille…).

Les différents types de bijoux

Sur le marché, on y trouve le bijou à collier. Ce type se porte pour orner le cou. Les colliers sont parfois fabriqués à partir des matériaux comme les perles ou les textiles. Ainsi, vous pouvez trouver le collier bohème, ras du cou, sautoir, coquillage ou princesse.



Il y a aussi les boucles d’oreilles. Ces dernières constituent le meilleur présent à offrir à votre épouse, votre petite amie ou votre fiancée. Ce type de bijoux ferait plaisir à n’importe quelle femme. Les boucles d’oreilles sont probablement le type le plus polyvalent qui soit. Vous pouvez parfaitement les porter pendant les fêtes informelles ou formelles, mais aussi au travail. Elles se prêtent à plusieurs styles et occasions.



Pour une personne habituée à acheter des bijoux, la bague n’est plus un accessoire à présenter. Ce type est très populaire dans l’univers des joyaux à la mode. En général, on retrouve ce bijou au doigt, pouce ou annulaire. Cependant, vous pouvez mettre votre bijou à n’importe quel doigt, tout dépend de vos goûts.



Vous trouverez également un bijou de type bracelet pour attirer le regard sur une robe de soirée. Il est conçu pour capter l’attention d’un mouvement simple du bras et s’adapter à toutes les occasions. Les matières utilisées pour concevoir un bracelet sont variées afin de permettre à chaque personne de trouver le bijou qui lui correspond. Chaque bracelet ornant le poignet peut se décliner sous des versions diverses, avec plus ou moins d’épaisseur suivant les styles de la personne qui le porte.

Ainsi le bijou permet d’accessoiriser votre tenue, de rendre votre tenue élégante ou simplement de créer votre propre style. C’est aussi le moyen d’extérioriser un peu la personnalité et les goûts sans exagération.