Monochrome Mobius est un J-RPG sorti en septembre 2023 en France et développé par Aquaplus. Il s’inscrit dans la série Utawarerumono. Il est disponible sur PS4, PS5 et PC. Le jeu est disponible uniquement en anglais avec les voix japonaises.

Le test du jeu a été réalisé sur la version PS4.

Un récit convainquant

Vous découvrez le monde de Monochrome Mobius à travers le personnage d’Oshtor. Un jeune homme dont le père a disparu il y a quelques années et qui essaie de suivre sa voie en tant que guerrier. Très vite, de nombreux bouleversements vont arriver dans la vie de ce garçon (son père ne serait pas mort ? il aurait une soeur cachée ?).

Avec Oshtor, vous découvrirez le monde de Yamato, ses dirigeants et ses intrigues. L’histoire est bien rythmée et de nombreuses saynètes (à la frontière du Visual Novel) viendront donner de la profondeur et du caractère (souvent comique) aux différents protagonistes. Le jeu est ainsi relativement bavard.

Votre rôle sera de protéger le monde de Yamato des dangers qui le menace et de lever le voile sur de nombreux mystères enfouis. A l’aventure !

Un système de jeu très – trop ? – classique

Qui dit J-RPG, dit système de progression et système de combat.

Concernant la progression de vos personnages, rien de révolutionnaire. Chaque niveau pris vous octroiera un certain nombre de points à mettre dans une ou l’autre caractéristique de votre choix (HP, MP, Attaque, Esprit, …). A certains paliers, vous obtiendrez de nouveaux pouvoirs liés à cette caractéristique. A vous de voir si vous ferez des personnages spécialisés dans un domaine ou multi-usage.

Les combats s’articulent eux autour des anneaux d’actions. Tous les participants au combat commencent sur le grand anneau, qui est le plus long à parcourir. La vitesse de déplacement sur l’anneau dépend de la vitesse du personnage. Lorsque le tour de l’anneau est fait, le personnage peut agir (attaque, défense, magie, …). Il est possible de monter dans les anneaux plus petits (et donc de jouer plus souvent) sous certaines conditions :

Attaquer un ennemi étourdi

Utiliser une commande d’ascension lorsque vous avez accumuler suffisament de Zeal (une sorte de barre de charge qui se remplit à chaque action)

Le système est donc un peu stratégique même s’il est compliqué de savoir qui sera le prochain personnage à agir car il n’y a pas de vision précise des tours de jeu et de la vitesse de chacun.

L’exploration des zones de jeu est elle aussi très classique. Vous vous déplacerez dans différentes maps sur lesquelles vous aurez la possibilité de voir les ennemis. A vous de choisir si vous souhaitez lancer un combat ou non. Votre quête principale sera toujours indiquée par une flèche jaune tandis que les quêtes secondaires seront indiquées par un point d’exclamation vert. D’un point de vue graphique, le jeu n’est pas un régal même si certaines zones sont plutôt jolies. A noter quelques pertes de FPS dans les grandes zones « ouvertes ».

La bonne idée concernant les combats (et le leveling) est que si votre niveau est suffisamment supérieur à celui de votre ennemi, vous gagnerez automatiquement le combat (avec toutes l’xp et les objets) ! Vous pourrez ainsi vite prendre du level et récupérer les objets nécessaires à certaines actions. Le jeu (en mode normal) sera ainsi plutôt facile car vous aurez généralement un niveau supérieur aux quêtes en cours.

Quelques bonnes idées

Monchrome Mobius parvient quand même à proposer des idées intéressantes.

Ainsi, à partir d’un moment, vous aurez la possibilité d’améliorer vos équipements. En investissant des ressources chez un marchand, vous augmentez son stock d’objets. Il sera ainsi possible de monter en grade vos équipements déjà obtenus pour augmenter leurs statistiques et potentiellement y rajouter des bonus (anti-poison, …).

Aux alentours des 10h de jeu, vous obtiendrez un petit compagnon qui se nomme Halu. Celui-ci sera améliorable de la même façon pour obtenir de nouveaux pouvoirs en combat. Halu possède également des mini-quêtes qui vous permettront de débloquer des passifs permanents pour l’ensemble de votre équipe !

Mon avis

Monochrome Mobius est un J-RPG vraiment classique. Probablement trop pour séduire un large public. Mais son histoire et ses personnages attachants méritent votre attention si vous cherchez un RPG pas trop prise de tête et n’êtes pas allergique à l’anglais !