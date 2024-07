The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak est le nouvel épisode de la grande série des Trails disponible dans nos contrées ! Le jeu est originellement sorti en 2021 au Japon. Il est désormais accessible sur Switch, PS4, PS5 et PC. Cet opus ne profitera malheureusement pas d’une localisation française et sera donc uniquement jouable avec les textes en anglais. Le jeu reste dans le thème de la série et sera donc un RPG (globalement) au tour par tour.

Trails Through Daybreak marque le début d’une nouvelle saga. Étant complètement novice de la série, cela m’arrange bien ! Cependant, cet épisode s’inscrit tout de même dans le lore de la série et vous fournira quelques éléments de projection dans l’histoire de la République de Calvard.

Un nouvel héros

Le héros principal se nomme Van Akride et est « auto entrepreneur » de son agence de Spriggan. Ce type de job correspond à réaliser des tâches que la police et la guilde des Bracers ne peuvent pas réaliser, étant trop situées dans la zone grise de la loi. Cela peut concerner des emplois comme détective, coursier, … On comprend très vite que notre héros n’est donc pas spécialement l’ami de la loi et les premiers échanges avec la pègre locale et les autorités vont vite le confirmer ! Van révèle ainsi un tempérament plutôt drôle et on découvre avec plaisir toutes ces connaissances sur le monde underground de Calvard !

Très vite, Agnès, une jeune étudiante, va quérir votre aide et sera le fer de lance de longue quête de cet épisode ! Elle est en effet à la recherche d’un objet antique appartenant à sa famille et tout ceci sera bien entendu lié à une aventure bien plus grande et dangereuse que ne le laisse supposer le prologue. L’histoire vous mettra ainsi aux prises avec la mafia Almata et d’autres organisations aux desseins assez peu sympathiques !

Si graphiquement le jeu ne met absolument pas une claque, la galerie de personnages (allié ou ennemi) est très large et généralement charismatique même si assez stéréotypée. Il en va de même pour les différentes villes qu’on va avoir l’occasion d’explorer qui sont assez variées en terme d’architecture. Les donjons sont cependant un peu moins réussis à mon goût.

A noter des cinématiques et scènes de transition tout de même très réussies !

Un système de combat intéressant

Le jeu se présente comme un RPG assez classique au tour par tour avec quelques petites spécificités qui le rendent plutôt stratégiques.

Le premier gros point est qu’en fait le jeu vous permet de mixer des phases de type action-RPG et des phases plus classiques de tour par tour. Ainsi, lorsque vous apercevez un groupe d’ennemi sur la carte, vous pouvez commencer à l’attaquer (au corps à corps, à distance, …) pour l’affaiblir voire même le tuer. Malheureusement, les possibilités offertes dans cette phase sont très limitées. A part une attaque simple, vous allez pouvoir réaliser une attaque chargée de temps en temps et esquiver. C’est tout. Assez pauvre et pas très engageant malheureusement.

Heureusement, la partie tour par tour et bien plus développée ! De manière assez classique (mais fort peu lisible), une jauge d’action vous permet de voir quel personnage sera le prochain à attaquer. A votre tour, vous pourrez déplacer librement votre personnage et aurez le choix entre plusieurs options :

Attaque simple

Attaques magique ( Arts ) qui ont un temps de chargement

) qui ont un temps de chargement Attaques spéciale ( Crafts )

) Super attaques (S-Craft) qui nécessite 2 jauges de Boost

Le placement est extrêmement important car il peut vous permettre d’éviter les attaques magiques des ennemis mais également d’être proche de vos alliés pour obtenir des bonus lors de vos attaques. C’est le système SCLM ! Un acronyme un peu barbare pour une utilisation assez simple ! Malheureusement, j’ai aussi trouvé que la présentation des bonus accordés par ce système n’était pas forcément clair lors du combat.

Vous allez pouvoir énormément customiser vos personnages afin de gérer tous ces paramètres. Chaque personnage aura un Core qui lui donnera certains bonus passifs. Ces cores peuvent monter de niveau pour débloquer de nouveaux bonus ! En parallèle, un Art Driver donnera à votre personnage un certain lot de magies. Il est ainsi essentiel de bien répartir les affinités et les capacités de buffs entre les personnages pour répondre à toutes les situations ! Dernier point et pas des moindres, la notion de Quartz vous permettra d’équiper sur vos personnages différents petits éléments débloquant des compétences (passives ou actives) ainsi que des bonus de stats !

Sans rentrer plus dans les détails, vous aurez devant vous pas mal d’occasions d’optimiser votre équipe !

Un manque de dynamisme

Ce qui va frapper assez vite (dès le prologue) dans ce jeu c’est le nombre de dialogue / saynète. Si on s’y attend dans le cadre d’un RPG, j’ai trouvé la répartition des moments de découverte et de combat assez mal réalisée. Il peut en effet se passer une paire d’heures sans combat avec juste des dialogues ou mini quêtes pour découvrir une nouvelle zone. Ceci n’est pas aidé par la rigidité de la mise en scène et le manque de dynamisme des différentes interactions entre les personnages.

Il en résulte un manque d’envie de réaliser l’ensemble des quêtes annexes qui sont cependant assez riches et intéressantes pour prolonger le lore de l’histoire. Elles sont mêmes indispensables pour faire évoluer le niveau de votre agence de Spriggan et vos relations avec vos alliés ! L’amélioration de ces points vous permettra d’accéder à des objets et bonus passifs améliorant ainsi vos personnages.

De manière assez anecdotique, vous allez également avoir de temps en temps l’opportunité de faire des choix « moraux » qui orienteront votre personnalité (Law, Chaos, Gray) et modifieront un petit peu certaines séquences.

Conclusion

Pour une première entrée dans la série des Trails, je suis un peu déçu. Si l’histoire et le système de combat sont de prime abord assez intéressants, la relative lenteur du jeu et son manque de dynamisme font que certains passages paraissent extrêmement long. Il en reste un RPG plutôt bien fichu qui vous occupera pour une cinquantaine d’heures si vous arrivez à passer outre certains défauts ! J’espère que ces défauts seront gommés pour la sortie du 2 prévue pour début 2025.

Promo The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (PlayStation 5) Une affaire à Calvard : Suivez le chasseur de prime Van Arkride alors qu’il se lance dans une affaire qui bouleversera le sort de la nation. Explorez les confins de la république de Calvard et découvrez une histoire riche avec son lot d’action et d’intrigues

Passez à l’action : Alternez entre des champs de bataille pleins d’action et des combats au tour par tour avec la refonte du système de combat AT (Action Time). Développez votre arsenal d’Arts et de Compétences avec l’orbalis de sixième génération, Xipha.

Entre l’ordre et le chaos : Le système d’alignement donne une importance à chacun de vos choix, ces derniers pourront même changer votre histoire. Que vous penchiez plutôt vers l’ordre ou le chaos, votre alignement influera sur votre statut dans la ville, sur ceux qui seront vos alliés ou ennemis et même sur certaines options de dialogues et missions !