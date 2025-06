Présenté complètement à l’improviste à l’occasion du Summer Game Fest 2024, Clair Obscur : Expedition 33 est un véritable ovni. Si l’on vous demande quels sont les jeux qui ont fait l’unanimité ces dernières années ou qui vous ont marqués, vous penserez sans doute à un gros AAA comme Baldur’s Gates 3, ou à des jeux ayant bénéficié d’une campagne de communication hyper solide à l’image de Balatro.

Clair Oscur : Expedition 33 n’est ni l’un, ni l’autre. Certes ce titre AA aux airs de Persona Baguette aura musclé sa communication sur les mois précédant sa sortie mais rarement avait-on vu un jeu sorti du placard à la dernière minute emporter une telle adhésion auprès d’un public désormais conquis… Et encore plus rare un titre faisant office de premier jeu pour un petit studio indépendant du nom de Sandfall Interactive. A sa tête, une équipe de trois fondateurs, tous d’anciens vétérans d’Ubisoft lassés des méthodes et du manque de créativité de ce monstre de l’industrie, ayant recruté une trentaine de personnes pour un projet d’anthologie.

Écoulé à plus de 3 millions d’exemplaires une trentaine de jours seulement après sa sortie, Clair Obscur : Expedition 33 allie des mécaniques de jeu travaillées et complexes à une narration rythmée et prenante, le tout saupoudré d’un niveau de production bien trop rare dans cette industrie qui court désormais plus après les grosses thunasses et les économies que la passion du développement et de la créativité.

Si l’Expedition 33 présente bien quelques défauts, notamment dans la présentation surchargée de ses menus, le niveau d’exigences et de travail requis pour atteindre un tel chef d’œuvre dépasse probablement l’entendement pour beaucoup de cadres de l’industrie qui, on l’espère, se plongeront un peu plus assidument sur les raisons de son succès afin de définir de nouveaux standards de qualité au sein de l’écosystème du jeu vidéo.

Laissez-moi donc vous conter les louanges de cette petite merveille qui m’a embarqué dans son univers étrange, merveilleux et tragiques dès les premières minutes.

Les combats de Clair Obscur demandent une certaine réactivité et une bonne maitrise des timings tant dans l’attaque que dans la défense

L’Expédition du Contrevent

En préambule, il convient de préciser que l’auteur de ces lignes est un fan inconditionnel de la Horde du Contrevent, œuvre phare de la bibliographie d’Alain Damazio, dont Clair Obscur tire probablement une partie de son concept.

En effet, les habitants de la petite ville insulaire de Lumière, isolée en plein milieu de l’océan à quelques kilomètres d’un continent mystérieux, sont en proie à un mal qui les ronge petit à petit et provoquera à coup sur leur extinction dans les prochaines années. Ces derniers assistent en effet chaque année à la même date, depuis 67 ans, au réveil d’une entité gigantesque, la Peintresse, qui procède au rituel du « gommage ».

La créature tient un décompte annuel, gravé à même un immense monolithe, qui se rapproche chaque année un peu plus de 0. Tous les habitants de Lumière dont l’âge atteint le chiffre gravé sur le monolithe sont ensuite effacés, se volatilisant dans les limbes.

Gustave, Sciel et Lune, nos protagonistes, ont 32 ans. Tous les trois savent qu’ils n’ont plus qu’une année à vivre avant que la Peintresse ne les gomment et décident donc de rejoindre l’Expédition 33, un groupe qui part chaque année, composé de volontaires de Lumière sur le point de se faire gommer dans l’espoir de tuer la Peintresse et stopper son cycle morbide.

Une fois ces bases posées, s’ouvre à vous le monde merveilleux dans lequel évoluent nos personnages. Car si le continent au centre duquel la Peintresse réside, regorge de dangers mortels, on ne pourra s’empêcher de rester béat devant la beauté et l’atmosphère fantastique de chaque environnement traversé par notre petit groupe.

Outre un léger filtre grisâtre appliqué à l’image afin d’y coller ce coté réaliste et triste un peu vu et revu, il faut reconnaître immédiatement à Clair Obscur : Expedition 33, la qualité de ses designs et de ses environnements. Portés par la bande sonore du jeune compositeur Lorien Testar (dont on guettera désormais avec avidité la carrière), chaque niveau traversé par l’Expédition offre un ravissement pour les yeux. Soulignons toutefois un premier défaut de cette œuvre d’art : la construction des niveaux qui, s’ils raviront vos pupilles, obligent à un exercice mental certain afin de pouvoir retrouver son chemin dans leurs couloirs labyrinthiques.

Si les créations du studio From Software, par exemple, sont encensées pour leur difficulté et l’absence totale d’indicateurs de quête pour guider le joueur, la présence d’une minimap, ou même d’une carte des niveaux affichables à l’envie, n’aurait sans doute pas été de trop pour Clair Obscur, dont les couloirs un peu trop vastes par moment peuvent être légèrement confusants.

Ce n’est toutefois qu’un détail mineur : la construction des niveaux et les indices visuels permettent très aisément de suivre le fil de la quête principale et seuls les joueurs avides de découvrir les quelques trésors et ennemis optionnels cachés dans les niveaux pourraient regretter l’absence de ces fonctionnalités.

Le campement vous donnera la possibilité d’améliorer vos armes et vos potions afin de pouvoir survivre à l’exploration du continent

La calotte de ses morts les Névrons

Et des ennemis, il y en a ! Qu’il s’agisse des simples monstres rencontrés dans chaque biome ou des nombreux boss (optionnels ou non) répartis dans le monde de Clair Obscur, vous aurez votre lot de sacré bagarres à gérer.

Le titre se base sur un système de combat au tour par tour utilisant des mécaniques d’attaque et de défense en temps réel, basées sur la réussite d’un QTE. Lors de votre tour, vos attaques et vos soins seront plus puissants si vous appuyez sur la bonne touche au bon moment. Il s’agit toujours de la même mais les timings varient en fonction de la compétence utilisée. Au cours du tour de vos adversaires, il vous faudra guetter les mouvements de ces derniers afin de pouvoir esquiver, ou parer au bon moment. Plusieurs types de parades existent en fonction de l’attaque utilisée par vos ennemis : les esquives sont plus simples à réussir que les parades mais ces dernières permettent de lancer des contres dévastateurs lorsqu’elles sont parfaitement réalisées. Certaines attaques demanderont à votre groupe de sauter par-dessus des ondes de chocs ou encore de réaliser une parade « gradient » pour bloquer des supers attaques, autrement fatales.

Tous ces mouvements défensifs sont associés à une touche différente et c’est là que ressort toute la complexité et le plaisir du système de combat de Expedition 33. Loin des JRPG traditionnels au tour par tour, un peu paresseux dans leur gameplay, Expedition 33 vous demandera de rester sur le qui-vive à chaque phase du combat, particulièrement si vous décidez de jouer dans les modes de difficulté les plus élevés où les attaques les plus puissantes auront tôt fait d’éliminer votre équipe en un coup.

Ajoutez à cela un système d’éléments relativement basique, mais qui aurait pu faire une vraie différence dans un titre comme FFXVI, vous demandant d’adapter certaines de vos stratégies en fonction des faiblesses de vos adversaire et vous obtenez une excellente recette pour un système de combat dynamique et intéressant tout au long de la trentaine d’heures que dure le scénario principal.

Le système pictos et de luminaa vous permet de customiser à l’envie le build de vos personnages

En parallèle, Clair Obscur : Expedition 33 propose un système de customisation et de build de ses personnages plutôt poussé. Vous pourrez trouver au cours de vos errances des pictos, des artefacts faisant office d’équipements, en plus des armes que vous pourrez équiper. Chaque picto propose en plus de son amélioration de stats un effet spécifique : gagner un point d’action supplémentaire en réussissant une esquive parfaite, un boost de chances de critique en attaquant un ennemi brûlé, appliquer un buff défensif lorsqu’on utilise une compétence de soin, …

Ces compétences, votre groupe aura la possibilité de les apprendre définitivement après trois combats passés avec ce picto équipé. Un personnage qui apprend la compétence, la lumina, d’un picto débloque cette lumina pour l’ensemble des personnages de l’Expédition. A vous ensuite d’attribuer les points de lumina disponibles de chaque personnage pour créer votre build parfait.

La Fronce mais pas n’importe laquelle…

Mais rappelez-vous, nous sommes dans un JRPG. A la française certes, mais un JRPG tout de même. Et qui dit JRPG dit également quêtes annexes. Ici pas de points par centaines sur la carte du monde ou de quêtes Colissimo à réaliser mais un monde gigantesque à explorer très librement tout de même afin d’aller chercher les dizaines d’adversaires surpuissants se cachant dans les recoins les plus obscurs du continent.

Au niveau de l’écriture, Clair Obscur : Expedition 33 se distingue d’abord par la qualité de son scénario et la sensibilité avec laquelle sont écrits ses personnages. Le récit se veut tragique et vos personnages en verront des vertes et des pas mures, ce qui impactera nécessairement la narration. Un soin tout particulier est accordé à la psyché de chacun de vos protagonistes et chaque cinématique, sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur leurs motivations et sur leur perception et compréhension de ce monde au bord du gouffre.

Rendons grâce enfin à la qualité du doublage. Depuis bien 20 ans que l’auteur de ces lignes est entré dans le doux monde du jeu vidéo, cela en fait au moins 10 que la majorité des jeux sont lancés en version originale, donc souvent en anglais. Si le doublage français fait montre de grandes qualités à l’échelle internationale et sur beaucoup de titres, il est rare de trouver une version capable de tenir la tête haute aux productions américaines, où l’écosystème du doublage à donner naissance à de très grands noms reconnus outre atlantique.

C’est pourtant le cas dans Clair Obscur : Expédition 33. La version anglaise n’a que peu de choses à lui envier mais la qualité du doublage et des dialogues de la version française du titre est certainement une des meilleures productions que notre beau pays ait eu la chance de voir réalisée.

Ces quelques lignes ne suffisent probablement pas pour en parler mais si Clair Obscur : Expedition 33 n’est pas votre GOTY 2025, parce que son histoire ne vous pas touchée ou parce que le système de jeu ne vous a pas plus, il n’en reste pas moins un véritable tour de force, nécessaire dans une industrie du jeu vidéo en décrépitude.

Une leçon à l’ensemble des grands studios cherchant à plaire au plus grand nombre en publiant des clones de clones toujours plus fades et insipides. Ce qui fait le succès de Clair Obscur : Expedition 33, ce n’est pas l’originalité de ses mécaniques ou la qualité de sa bande son (encore que). Ce jeu possède une âme, une vision artistique que chacun des membres des équipes de Sandfall Interactive s’est appliqué à transmettre aux joueurs par leur travail et leur engagement.

Une leçon que, on l’espère, l’industrie n’est pas prête d’oublier. Sorti depuis 24 avril 2025, Clair Obscur : Expedition 33 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.