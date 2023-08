La bande annonce de Saw X, prochain opus de la saga Saw, a été révélée !

Découverte d’un récit plus glaçant que jamais …

« Les événements prennent lieu entre Saw I et Saw II, durant lesquels on retrouve John, malade et désespéré.

Ce dernier se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer. Seulement, il découvre que tout ceci n’est qu’une escroquerie visant des malades vulnérables et affligés.

Animé d’un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son oeuvre et va prendre sa revanche sur ces escrocs dans un terrible « jeu » dont il a le secret. Et ce, à travers des pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres. »

Un retour des plus attendus

Même si certains francophones se lamentent déjà de la VF de John Kramer, le doubleur officiel Bruno Dubernat étant décédé l’année dernière, le futur Saw fait déjà beaucoup parler et fantasmer.

Pour autant, les fans sont déjà en ébullitions !

Certains ayant été déçus des précédents opus, d’autres ne pensant jamais voir naître un 10e épisode … Saw X semble définitivement être le volet de toutes les espérances.

Saw X : un futur classique ?

Les adeptes de la saga Saw semblent confiant et heureux de revenir aux sources.

Le retour de John Kramer en fait frémir plus d’un, surtout couplé à l’esthétique et l’ambiance des premiers films qui a fait du titre une référence.

Nombre de ceux qui boudaient la saga semblent remotivés, même si une certaine partie du public reste pessimiste et s’attend à un déception supplémentaire …

Pour savoir ce qu’il en sera, il faudra attendre jusqu’au 25 octobre pour que l’horreur entre en salles de cinéma !

