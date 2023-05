J’écoule peu à peu ma PAL ( pile à lire ) en commençant par les livres que j’ai reçu pour Noël avant de m’attaquer à ceux que l’on m’a offert pour mon anniversaire (deux mois après).

C’est donc avec un plaisir non feint que j’ai découvert ce dernier roman ( qui fut en réalité son premier ) de Guillaume Musso.

Ici, nous sommes en pleine actualité (enfin presque) bien que cet ouvrage soit initialement paru en 2001 mais le jeune auteur, alors âgé de 27 ans à l’époque était déjà avant-gardiste et avait déjà tout compris de ce qui gouverne notre monde, à savoir l’argent et le pouvoir qui va avec.

En s’attaquant à l’un des piliers de notre civilisation occidentale, j’ai nommé la célèbre Joconde au sourire si emblématique qu’il a déjà fait s’épuiser de nombreuses cartouches d’encre (heureusement que depuis, nous avons l’ordinateur) de Léonard de Vinci, l’auteur s’attaque à plus qu’un symbole mais à toute une organisation.

Lorsque celui-ci est dérobé, l’on crie d’abord au scandale. Envoyé en quatre morceaux à quatre personnes différentes qui ignoraient jusqu’à présent tout de l’existence des autres jusqu’à présent en leur donnant un rendez-vous mystérieux afin qu’elles se rencontrent, ces dernières étaient loin de s’imaginer qu’elles allaient s’engager dans un jeu de piste chronométré où il en coutera la vie à des éminents personnages.

Qu’ont en commun un ancien avocat (notre protagoniste Théo), reculé du monde du travail tant celui-ci le dégoûte, un prêtre (Vittorio), une femme d’affaires (Barbara) et enfin un brillant scientifique longuement décrié pour avoir, contre lui, participé à des expériences génétiques (Magnus) ?

Vivant dans des endroits différents du globe, n’ayant pas les mêmes aspirations (que ce soit religieuses ou professionnelles voire même sexuelles), elles ont pourtant quelque chose en commun et avant de pouvoir découvrir l’énigme de la disparition du plus célèbre tableau au monde qui concorde avec l’enlèvement du milliardaire George Steiner, à la tête d’une des plus grandes filiales (autant dans le monde pharmaceutique que génétique et économique) américain, ces quatre personnes vont devoir trouver ce qu’elles partagent.

Qu’ont-elles en commun et pourquoi ont-elles été choisi et surtout par qui ? Qui tire les ficelles de ce jeu macabre et diabolique ? Un roman qui vous fera voyager aux quatre coins du monde et, surtout, vous permettra peut-être comme moi de vous évader.

Une lecture prenante et haletante. Une lecture que je ne peux que vous conseiller !