Il y a quelques années, Terraforming Mars avait mis le monde ludique en émoi (empochant au passage l’As d’Or 2018 du jeu expert de l’année). Proposant un jeu de gestion aussi prenant qu’exigeant, il avait convaincu des hordes de joueurs de se lancer dans la grande aventure de la terraformation de la planète rouge. Fort de ce succès, le studio Fryx Games (Intrafin pour la version française) a enrichi son jeu phare de plusieurs extensions mais en a aussi édité une version stand-alone plus axée sur les cartes : Terraforming Mars : Expédition Arès…

Terraforming Mars : Expédition Arès est donc un jeu autonome reprenant tous les codes de son célèbre grand frère. Il s’agira toujours pour les joueurs d’y incarner une corporation dont la mission est de rendre Mars habitable et pour cela, ils devront à nouveau jouer des palanquées de cartes tout en s’assurant de bâtir un moteur de production capable de réchauffer, d’oxygéner mais aussi d’« océaniser » la planète rouge.

Pour autant, les deux jeux ne sont pas identiques. Dans Expédition Arès, le grand plateau principal a été remplacé par un mini-plateau n’accueillant plus que les océans et certaines ressources (au premier rang desquelles l’énergie) ont été supprimées ou modifiées. Les illustrations des cartes – qui n’avaient pas emporté l’adhésion générale dans la version originale – ont-elles aussi été revues mais le principal changement est à nos yeux le tempo du jeu. En effet, dans Terraforming Mars : Expédition Arès, chaque joueur va choisir une action parmi cinq disponibles et toutes les actions choisies seront réalisées par l’ensemble des joueurs de façon simultanée (avec un bonus quand le joueur joue l’action qu’il a lui-même choisie). Cette modification significative fait d’Expédition Arès un jeu où les temps de latence sont réduits à leur strict minimum. Les phases s’enchainent, les projets se créent, les capacités de production s’emballent et dans cette folie des grandeurs martienne, le plaisir de jeu est parfaitement constant.

En effet, Terraforming Mars : Expédition Arès brille par sa profondeur tout en restant parfaitement accessible en matière de règles. On y retrouve tout le plaisir de l’engine building qui avait fait le succès de son illustre prédécesseur mais il est en plus rehaussé d’un matériel de meilleure qualité et se révèle plus punchy dans son déroulement.

D’ailleurs, le public ne s’y est pas trompé. Il a très logiquement plébiscité ce nouveau titre, ce qui a d’ailleurs conduit à l’apparition récente de trois extensions destinées à en augmenter encore l’intérêt.

Crise, Fondations et Découverte…

Crise

Dans l’extension Crise d’Expédition Arès, la planète Mars est d’ores et déjà terraformée et parfaitement habitable. Le souci est qu’après avoir percuté une comète, un astéroïde est venu s’écraser sur votre nouveau foyer. Déchirure de l’atmosphère martienne, infrastructures détruites, végétation en danger, … les conséquences de cet accident sont tout simplement catastrophiques. Pour espérer maintenir la viabilité humaine sur Mars, les corporations devront travailler de concert et surmonter chacune des crises qui se dressera sur leur chemin…

Ici, la partie débute donc avec tous les paramètres (température, oxygène et océans) au maximum mais à chaque manche, une carte crise va être piochée et va déployer ses effets négatifs sur le jeu. Votre but : venir à bout des crises successives avant que la vie sur Mars ne soit (re)devenue impossible. Erosion catastrophique, rupture des lignes d’approvisionnement, brèche atmosphérique, … Bienvenue dans votre pire cauchemar de colon !

Terraformons main dans la main

Fondations

Des trois extensions, Fondations est peut-être celle qui modifie le moins le jeu de base. Prioritairement, elle fournit tout le matériel nécessaire à l’ajout d’un cinquième et d’un sixième joueurs à vos parties. Cela dit, elle introduit également un nouveau paramètre de terraformation : l’infrastructure. Venant s’ajouter à la température, à l’oxygène et à la création d’océans, ce paramètre est une nouvelle façon pour les joueurs de gagner des points de terraformation et devient une nouvelle condition de déclenchement de fin de partie. En plus d’ajouter de nouvelles cartes projets bien évidemment…

Terraformons à beaucoup…

Découverte

L’extension Découverte apporte elle-aussi son lot de nouvelles cartes mais rapproche aussi Terraforming Mars : Expédition Arès du Terraforming Mars original en réintroduisant les concepts d’objectifs et de récompenses. Les premiers seront à gagner en cours de partie par le premier joueur à en remplir les conditions (avoir développé 12 cartes projets, avoir une capacité de production de cinq chaleurs, etc.). Quant aux seconds, ils offriront des points de victoire supplémentaires en fin de partie aux joueurs qui auront obtenu une majorité dans les catégories demandées (le plus grand nombre d’un type de symbole, le plus de cartes jouées, etc).

Cela dit, le principal apport de l’extension Découverte est l’ajout de cartes action améliorées. Au fil de la partie, celles-ci seront à glaner suivant un effet de jeu ou comme récompense d’une carte projet jouée. Une fois en votre possession, elles viendront remplacer les cartes action de base de votre jeu, tout en vous offrant un bonus solidement boosté à chaque fois que vous jouerez cette action en particulier.

Terraformons, ou plutôt terraboostons…

En conclusion

Terraforming Mars : Expédition Arès est de base un excellent jeu (nous le préférons d’ailleurs à la version originale mais chuuut). Déjà très riche et très complet, il aurait pu se suffire à lui-même mais l’apport des trois extensions, chacune dans leur style, lui offre une forme de renouveau et de fraîcheur. Là où Crise le transforme en un jeu coopératif, Découverte l’approfondit sans l’alourdir. Quant à Fondations, elle sera surtout utile aux tablées qui dépassent régulièrement les quatre joueurs.

Terraforming Mars : Expédition Arès, un jeu de Jacob Fryxelius, Nick Little et Sydney Engelstein, illustré par Garrett Kaida, Andrei Stef, Naomi Robinson, Justine Nortjé, Nio Mendoza et William Bricker, édité par Fryx Games pour la version originale et par Intrafin Games pour la version française.

Nombre de joueurs : 1 à 4 (jusqu’à 6 avec l’extension Fondations)

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 60 à 90 minutes

