Présenté de manière relativement discrète au cours de l’édition 2023 du Futur Game Show, Shattered Heaven est un RPG au tour par tour dont les combats sont régis par un système de deck-building, tel qu’il en fleurit des dizaines depuis quelques années, mais qui se distingue par son ambiance particulière et son histoire alambiquée.

Le jeu incorpore également des éléments de rogue-like, la progression s’effectuant au travers d’une série de donjons générés procéduralement au sein desquels chaque case représente une nouvelle salle recélant potentiellement un évènement, un piège, un trésor, un combat ou… rien.

Édité par le tout récent studio italien Leonard Interactive (Dry Drowning, Daymare 94) et par WhisperGames (The Wandering Village, Disco Elysium), Shattered Heaven vous propose d’accompagner un groupe de trois guerrier dans une épopée gothique avec pour enjeu la survie des derniers restes de l’humanité, rien que cela.

Les cinématiques sont entrecoupées d’artwork de toute beauté

Quand les Dieux adoptent la pilule contraceptive

Vous incarnez donc la Vestale Andora, guerrière et prêtresse du clan d’Ashram, une des quatre tribus peuplant le monde sans nom de Shattered Heaven. Comme trois autres Vestales issues des clans adverses, Andora participe à un tournoi sanguinaire organisé par l’être divin régissant son monde : la Guerre de l’Ascension.

Le principe est simple : les représentantes de chacun des quatre clans doivent compléter plusieurs tâches, hautement dangereuses et potentiellement mortelles, que leur soumet l’enfant divin. Celles qui parviennent à compléter cette quête et à survivre passent à l’épreuve suivante. Dans le cas improbable où toutes les participantes parviendraient à compléter l’épreuve et à revenir à la Cathédrale de l’Equinox, le hub principal du jeu où trône l’enfant divin, les deux dernières arrivées doivent s’affronter dans un duel à mort.

L’objectif : être la dernière Vestale en vie pour gagner le droit d’Ascension et pouvoir donner naissance au nouvel enfant divin qui prendra la place du précédent. Petit bonus non négligeable, les membres du peuple de la Vestale victorieuse verront la malédiction de stérilité qui les frappe être brisée pour les 10 prochaines années.

Car oui, dans ce monde en péril où la folie des Hommes a provoqué la colère des Dieux, condamnant l’humanité à une durée de vie maximale de 40 ans et à une malédiction de stérilité, ce tournoi sanguinaire a désormais lieu de manière récurrente, tous les dix ans, pour déterminer quel peuple est le plus fidèle et mérite donc de subsister.

Les perdants voient la malédiction persister jusqu’à l’édition suivante tandis que les vainqueurs conservent une chance de survie. Quant à la Vestale vainqueur, elle se voit accorder le droit de franchir les portes du plus haut étage de la Tour pour rejoindre ses consœurs ayant accompli l’exploit avant elle, ainsi qu’un soi-disant privilège d’immortalité.

Avant chacune de vos missions un rapide brief vous présente les conditions du donjon que vous allez affronter

Vous l’aurez peut-être compris mais Shattered Heaven n’y va pas par quatre chemins et ne se donne pas pour mission principale de vous mettre du baume au cœur. Les thématiques abordées tournent clairement autour de la religion, du droit de vie et de mort de chacun et de la question existentielle de notre raison d’être sur cette belle planète. Car si les règles édictées plus tôt font office de loi divine en ce monde, le joueur avisé n’aura d’autre choix que de les remettre en question dès les premières secondes tant le format choisi par la narration lui sous-entendra l’existence d’une vérité autrement plus terrible. Vérité qu’Andora pourra décider, ou non, de révéler au grand jour à ses risques et périls.

C’est là, la troisième proposition du titre : celle de vous plonger dans un narratif dans lequel vos choix auront un impact et pourraient décider de la vie ou de la mort de vos alliés. Shattered Heaven propose ainsi trois fins différentes, accessibles par une multitude de chemins que nous vous laissons le plaisir de découvrir.

Plusieurs embranchements décisifs, à l’image de celui-ci, s’offriront à vous au cours de votre épopée, avec des effets souvent déterminants dans le scénario

Andora et les deux mousquetaires

Tout au long de son aventure, et au même titre que ses concurrentes, Andora sera accompagnée par deux gardiens, entraînés ou choisis spécifiquement par sa tribu pour la protéger lors des épreuves.

Magni, dont le large bouclier vous aura peut être renseigné sur son rôle de tank dans votre composition et Ishana, une jeune orpheline aveugle possédée par une entité surnaturelle dont l’influence la pousse à consommer de la chair humaine ou de nature plus monstrueuse. Vous avais-je dit qu’on était sur une atmosphère gothique, surnaturelle, presque macabre par moment ?

Chacun de vos trois personnages peut être joué de différentes manières et tous disposent d’un arbre de compétences et d’un passif vous permettant de personnaliser plus avant leur manière de jouer, ouvrant la voie à une certaines complexité et à une vaste diversité dans le choix de votre composition finale.

Un indicateur au dessus des ennemis permet de savoir à l’avance s’ils attaquent ou s’ils vont utiliser des compétences de soutien

En résumé toutefois, Andora dispose d’une aura de foudre de plus en plus puissante à mesure qu’elle joue ou se défausse de ses cartes, lui donnant accès à des passifs en combats à la puissance croissante, jusqu’à atteindre une attaque ultime entrainant l’apparition de quelques trous dans la défense adverse.

Magni est évidemment un excellent défenseur capable de protéger et de renforcer l’armure de ses deux compagnes tout en profitant du système de cartes “neutres” présentes dans le jeu : des cartes à l’effigie des autres personnages du jeu ou d’évènements clés du scénario, que vous pourrez piocher à plusieurs reprises lors des phases de donjon (à la fin d’un combat par exemple). Ces dernières s’ajoutent ensuite temporairement aux decks de vos personnages avant de disparaître une fois sorti du donjon. Certaines peuvent renforcer considérablement vos alliés, offrant par exemple à Andora la possibilité de défausser plus de cartes mais un mauvais choix dans leur répartition peut tout aussi bien vous handicaper lors d’un affrontement plus coriace.

Ishana, quant à elle, incarne le support de l’équipe avec des aptitudes alternant entre le débuff des ennemis, les dégâts sur le long terme, le renforcement de ses alliés, ou les dégâts massifs sur une seule attaque très puissante. Les effets de ses attaques diffèrent en fonction de la présence ou non de Limodes, l’entité qui partage son enveloppe corporelle. Tant que Limodes ne la possède pas, les attaques d’Ishana lui permettent d’accumuler de la Thirst (que l’on peut littéralement traduire par Soif de Sang, histoire de rester dans l’ambiance). A partir du moment où Ishana accumule au moins un point de cette ressource, Limodes apparaît et renforce considérablement les effets et les dégâts de son hôte en consommant les points de Soif à chaque action.

A noter que les combats se déroulent au tour par tour et que chacun de vos trois compagnons dispose donc de sa propre main, a contrario d’un Marvel’s Midnight Suns où les decks de vos héros sont fusionnés en début de combat. Cette petite subtilité vous permettra notamment de peaufiner parfaitement la stratégie de combat de vos guerriers et leur rôle au sein de votre composition.

Les cartes neutres à l’effigie des autres personnages du jeu viennent s’ajouter temporairement à votre deck au fur et à mesure de votre progression dans le donjon. Un choix stratégique pouvant améliorer ou au contraire handicaper vos héros

Chacun de vos passages par la Cathédrale sera également l’occasion de peaufiner les decks et les stratégies de vos personnages. L’histoire progressant, vous débloquerez progressivement des arbres de compétences vous offrant l’accès à de nouveaux passifs et des compétences actives pouvant être équipées par vos protagonistes, ou encore à un magasin pour vous équiper en potions et en objets de donjon.

Les donjons, justement, se présentent sous un format relativement classique : chaque étage comprend plusieurs salles qu’il vous faudra traverser afin de débloquer l’accès à l’étage suivant, soit en réalisant tous les combats de l’étage, soit en trouvant un objet spécifique et ainsi de suite. Contrairement à quelques cadors du genre toutefois, vous connaissez dès votre arrivée la disposition des salles (mais pas leur contenu), vous permettant de planifier le voyage de votre troupe au plus efficient.

Car si une pause vous est par moment autorisée, vous permettant de dépenser quelques points d’actions pour restaurer vos héros, un faux mouvement peut rapidement arriver. Un mauvais choix dans un évènement, manquer d’objets de donjon pour déjouer les pièges ou tout simplement un combat de trop peuvent mettre fin à votre quête héroïque, ces derniers se faisant de plus en plus redoutables à mesure que vous progressez dans le jeu.

La disposition des donjons est connue à l’avance et vous permet d’anticiper votre parcours vers l’étage suivant

En conclusion, s’il ne détonne pas au niveau de ses mécaniques de jeu par rapport à la concurrence redoutable et prolifère de son genre, Shattered Heaven propose une épopée dramatique ancrée dans un univers gothique et fantastique tout droit sorti des arcanes d’un conte religieux médiéval macabre. C’est une œuvre au scénario simple de premier abord mais dont la profondeur s’éveille dès les premiers soupçons jetés par la narration, portée par l’ambiance lugubre et mélancolique de son univers.

Sorti en Early Access sur Steam le 31 mai 2023, Shattered Heaven prévoit d’ores et déjà une feuille de route fournie, incluant l’accès en juillet de cette année à un mode “New Game +”, une version arcade du jeu permettant d’enchainer les donjons dès le mois d’août et un suivi assidu des retours de la communauté pour l’équilibrage des cartes et des ennemis jusqu’à son lancement définitif au quatrième trimestre 2023.