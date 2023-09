Under the Waves est un jeu type narratif / walking simulator développé par Parallel Studio et édité par Quantic Dream. Il est disponible sur PS4, PS5, XBox One, XBox Series et PC.

Le test du jeu a été réalisé sur Playstation 4.

Une chute sans fond

Under the Waves nous propose d’incarner Stanley, un plongeur professionnel qui vient d’accepter un contrat pour une entreprise pétrolière. Il va s’occuper de la maintenance d’une plateforme au fond de l’océan. Il compte sur cet isolement pour surmonter sa peine et son deuil.

Les premiers jours de mission, cela fonctionne plutôt bien étant noyé par le travail. Cependant, et pendant que la météo fait des siennes à la surface, différents événements vont se produire en bas et la thérapie solitaire de Stan va vite se transformer en noyade interne. Chaque nuit, Stan faisant des cauchemars le mettant de plus en plus au fond du trou.

Ce récit est également l’occasion d’aborder de manière globalement assez subtile la problématique de la pollution des océans.

Un gameplay classique

En tant que jeu narratif, Under the Waves vous laisse la main pour aller d’un point A à un point B à travers différentes missions de maintenance (réparer des fuites, collecter des algues, …). Mais ces sorties sont aussi l’occasion d’explorer votre zone de travail. A vous le plaisir de dénicher la faune locale (baleines, requins, tortues et Jo !), d’explorer différentes épaves ou encore de nettoyer les fonds marins en collectant des déchets.

La collecte des déchets (au delà du message écologique) est l’opportunité pour vous d’améliorer les conditions de travail de Stan en améliorant son équipement et son vaisseau.

De manière générale, les déplacements de Stan ou de son vaisseau sont assez lourds et lents mais ce n’est pas gênant.

Une technique en dent de scie

Si l’arrivée sous l’eau et la première découverte des animaux aquatiques fait son effet, il n’est pas possible de négliger les problèmes techniques dont souffre le jeu (a minima sur la version PS4). Beaucoup de mini freeze, de ralentissements, une synchronisation labiale HS, … C’est vraiment dommage.

La bande-son quant à elle fait très bien le taf et nous accompagne parfaitement pendant les 8/10h que durent Under the Waves.

Conclusion

Une très belle surprise. Le jeu ne semble pas faire beaucoup de bruit et c’est bien dommage car il mérite d’être découvert pour les sujets qu’il aborde.

Il n’est pas exempt de défauts (bugs graphiques, bugs de trophées, …) mais je vous conseille de lui laisser une chance !