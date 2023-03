Children of Silentown est un jeu d’aventure point & click développé par Elf Games et Luna2 Studio et publié par Daedalic Entertainment. Sorti le 11 janvier 2023 dernier et disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox Series, le jeu était initialement prévu pour être court métrage d’animation de part ses graphismes entièrement fait à la main.

Dans Children of Siltentown vous vous incarnez Lucy, l’un des enfants vivant dans le village de Silentown, niché dans une forêt habitée par des monstres. Alimentée par la curiosité et le sens du devoir, Lucy va mener sa propre quête pour découvrir la vérité entre les mystérieuses disparitions qui se produisent dans le village de Silentown et les monstres de la forêt. Entre une intrigue alléchante et une direction artistique très Tim Burton, le titre développé par Elf Games et Luna2 Studio nous embarque pour une aventure captivante et pleine de zones d’ombres.

Le village du silence

Même si à première vue, le village de Silent est tout ce qu’il ya de plus charmant avec ses couleurs pastel, de nombreux villageois, jeunes et vieux, disparaissent. C’est pourquoi des nombreuses règles et un couvre-feu strict ont été établis pour s’en protéger.

Parmi ces règles, les villageois doivent par exemple s’abstenir de chanter ou de faire trop de bruit. Puis il y a aussi ceux qui s’aventurent dans la forêt… mais qui n’en reviennent souvent pas, et du coup, les habitants restant ont trop peur de partir à la recherche des disparus. Par conséquent, le village de Silentown, est devenu un lieu feutré et gouverné par la peur et la paranoïa, où les habitants portés disparus sont considérés comme méritant leur sort.

Le début de l’aventure

Vous commencez l’aventure avec Lucy qui doit, lors des premiers chapitres, effectuer diverses tâches pour sa mère et les autres habitants de la ville. Vous vous retrouvez même par la suite à jouer avec les autres enfants, à des jeux tel que cache-cache. Tout jeu point & click qui se respecte, vous allez passer une grande partie de votre temps à explorer Silentown en cliquant sur l’environnement ou les objets avec lesquels vous allez interagir. Certains objets se montreront utiles, voire, peuvent être combinés pour créer de nouveaux outils permettant de résoudre divers problèmes, comme un grappin fabriqué à partir d’un hameçon et d’une corde.

Des puzzles qui donnent du fil à retordre

L’exploration va alors vous demander des allers-retours fastidieux entre un point A et un point B mais aussi de bien faire attention aux détails de votre environnement. Très souvent, quand je me suis retrouvée bloquée dans l’histoire, c’est tout simplement parce que j’avais oublié de combiner un objet (pour résoudre un puzzle) ou bien, j’ai manqué une interaction avec un pnj. Et il faut dire que la difficulté des puzzles est plus délicate qu’on ne le pense ! En ce sens, cela vous amène à totalement à vous creuser les méninges, même si par moment, un indice n’aurait pas été de refus.

Les élements du gameplay

Vous l’avez bien compris, outre l’assemblage et la cueillette des objets, vous serez en mesure de pouvoir également chanter. Il s’agit là d’un des éléments essentiels du gameplay : Lucy a un don pour le chant et peut interpréter plusieurs chansons après avoir appris les bonnes notes. C’est d’ailleurs votre mère qui vous apprendra très vite cette compétence au début du jeu. Vous allez d’ailleurs utiliser ses chansons pour susciter des souvenirs chez d’autres villageois mais aussi des objets, ce qui vous permettra d’en savoir plus sur leur passé. Déverrouiller un souvenir implique de résoudre un puzzle mécanique, et la difficulté du puzzle dépendra de la chanson utilisée.Il existe en tout et pour tout 4 chansons à débloquer.

Ces puzzles de souvenirs se présentent comme des chemins de couture : il s’agit là de déplacer un fil d’une aiguille à coudre sur un morceau de tissu. Pour débloquer le puzzle vous allez donc devoir le lacer dans un ordre très précis.

Ces énigmes sont plutôt gratifiantes et offrent un challenge tout à fait acceptable, ce qui permet de casser un peu la monotonie qu’apporte l’exploration. Même si au début les énigmes vous paraissent simples, de fil en aiguille, elles sauront vous mettre au défi. Alors que les énigmes environnementales s’améliorent tout au long du jeu, de nouveaux mécanismes de jeu sont introduits vers la fin ! Mais nous vous en dévoilerons pas plus pour ne pas vous spoil.

Children of Silentown offre un semblant de choix grâce à des options de dialogue. Lucy peut améliorer sa relation avec certains villageois et obtenir de nouvelles informations de leur part en fonction de la manière dont elle choisit de réagir dans certaines situations.

En conclusion

L’une des forces de Children of Silentown est sa narration. Le jeu présente une histoire captivante qui devient plus intrigante à chaque chapitre. Très franchement, dès les premiers chapitres j’avais vite envie de comprendre ce qu’il se passait derrière ces mystérieuses disparitions et les monstres dans la forêt. Mais je vous en dévoile pas plus et vous laisse la liberté de le découvrir.

Par contre très peu de choses à dire sur la bande sonore, elle est efficace sans pour autant être exceptionnelle.

Bien qu’il existe plusieurs fins que vous pouvez débloquer, cela n’est pas aussi simple que de rejouer le dernier chapitre. Il n’y a pas de sélection de chapitre et le jeu enregistre automatiquement les sauvegardes, ce qui signifie que si vous voulez obtenir une fin différente après avoir terminé le jeu ou récupérer des objets de collection manqués, vous devrez recommencer depuis le début, et cela peut en rebuter plus d’un (moi compris).

Children of Silentown présente une histoire intrigante qui illustre comment la peur peut amener les gens à perdre de vue ce qui est important. Les puzzles sont raisonnablement difficiles et variés, les couleurs et la direction artistique du jeu sont sublime et contribuent à amplifier l’atmosphère maussade du jeu et colle parfaitement à ce conte de fées sombre.

Bien que le rythme traîne à certains moments, Children of Silentown est un jeu point & clic très sympathique et qui s’adresse à la fois aux fans du genre creepy-cute et aux amateurs de puzzle. Toutefois, notez qu’il vous faudra entre 6 et 9 heures pour en venir à bout, et à mon sens, le jeu en vaut la chandelle !

Nous remercions au passage l’éditeur de nous avoir envoyé le jeu sur PS5, ce qui a permis la réalisation de ce test.