Les chats ont toujours été présents dans les mythes et superstitions, et d’autant plus dans le folklore japonais, comme la fameuse figurine porte chance à la patte levée, le Maneki-neko. Chasseurs de rongeurs, ou yōkai, le chat reste ainsi une figure forte et énigmatique, parfois entre deux mondes.

Cat and a ghostly road nous propose ainsi de contrôler un chat dans différents tableaux, sous la forme d’un point & click à l’ancienne.

Vous devrez explorer chaque tableau et vous déplacer dans le monde des vivants, mais aussi celui des esprits, pour retrouver l’âme de votre maître, capturé par un démon. Comme dans ce type de jeu, le but sera donc d’être attentif aux objets présents dans le décor, certains pouvant être ramassés, et de trouver leur utilité. Il sera possible de combiner certains objets entre eux, pour les transformer en un nouveau. Il serait évidement possible d’utiliser les objets avec différents éléments du décor, pour activer une porte, allumer un feu, remplir une gourde d’eau, poser du poison sur une plante, etc…

Les énigmes ainsi proposés seront parfois assez évidentes, comme trouver des brindilles pour démarrer un feu, mais parfois un peu plus complexe. Le jeu reste quand même assez simple dans sa conception pour les habitués, et il faut être bien sûr attentif aux échanges avec les PNJ du jeu, qui vous donneront souvent la marche ou la direction à suivre pour avancer.

Mythologie oblige, votre compagnon à quatres pattes aura la possibilité d’activer plusieurs pouvoirs, qui se dévoileront au cours du jeu, comme un 3iéme œil vous permettant d’afficher des éléments invisibles à l’œil nu (la plupart du temps des fantômes en tout genre avec lesquels interagir). Certaines énigmes nécessiteront d’ailleurs de devoir basculer de l’un à l’autre à plusieurs reprises. Vous obtiendrez plus tard, un autre pouvoir, celui de vous transformer en homme-chat, vous permettant par exemple d’atteindre des choses inaccessibles à votre matou dans sa forme de base.

Quelques mini-jeux supplémentaires seront proposés en cours de partie, comme une épreuve sous forme de jeu de Memory, ou au contrôle d’un carpe koï pour remonter le courant d’une rivière en évitant les obstacles.

Respectant parfaitement sa thématique, l’esthétique visuelle et sonore du jeu vous plongera dans le japon ancestral, avec ses lampes et lanternes, ses sakuras, ses maisons et temples typiques, et sa forêt de bambous. Le jeu étant intégralement traduit en français.

Cat and a ghostly road vous emportera dans un sympathique voyage de quelques heures, où vous pourrez vous creuser les méninges pour progresser et sauver votre maître. Je conseille d’ailleurs particulièrement la version Switch en mode portable ou avec une Switch-lite, cela permettant de ne pas perdre trop de temps sur les tableaux à déplacer le curseur un peu partout, étant donné sa relative lenteur qui pourrait éventuellement être plus contraignant sur votre téléviseur grand format. Avis aux amateurs de point & click qui devrait trouver leur bonheur dans une thématique originale pour le genre.