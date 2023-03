Qui ne s’est pas déjà fait des nœuds au cerveau en tentant d’expliquer l’heure à son enfant ? Apprendre à lire l’heure n’est pas chose facile et de nombreux enfants rencontrent des difficultés lors de leur apprentissage. Peut-être ne vous en souvenez-vous pas, mais vous aussi avez dû poser mille questions à vos parents…c’est désormais à votre tour de vous y coller et il faut bien se l’avouer, la tâche est loin d’être aisée !

L’apprentissage de l’heure est abordé à différentes périodes de la scolarité. Au CP, on se concentre surtout sur la petite aiguille et on apprend à lire les heures piles, puis on aborde les demi-heures. Au CE1, les choses sérieuses commencent ! On s’intéresse à la grande aiguille et on apprend à lire les quarts d’heure. Puis au CE2 et au CM1, les acquis se font plus solides et certains sont même très à l’aise pour calculer des durées.

Mais parfois, tout ne se déroule pas aussi bien !

Même s’il rêve de savoir lire l’heure, de savoir à quelle heure son dessin animé commence, ou quand il va goûter, votre enfant peut parfois se braquer face aux difficultés qu’il rencontre. Malgré sa motivation (ou pas), il peut buter inlassablement sur les mêmes questionnements et ne pas progresser. Rassurez-vous, il existe des solutions pour l’aider !

Conseils pour apprendre l’heure aux enfants

Premier conseil, attendez le bon moment ! Chaque enfant a son rythme, respectez-le. Ne lui mettez pas la pression, du style «à ton âge, ton frère savait déjà lire l’heure». Des remarques inopportunes ou une forme de pression risqueraient de braquer votre enfant. Au contraire, rendez l’apprentissage de l’heure amusant ! Le plus important est d’échanger avec lui. Inventez des jeux, des devinettes, construisez une horloge en carton et tout cela dans la bonne humeur !

Première étape, abordez les chiffres des heures et la petite aiguille. Pour motiver votre loulou, mettez un peu de piment dans vos explications en lui racontant une petite histoire. Rien de tel pour bien mémoriser ! Tous les chiffres sont des agents secrets et ont une double identité. Le chiffre 1 par exemple, à 2 noms :«un» lorsque c’est le matin et «treize» l’après-midi (après 12 h). Tous les chiffres des heures changent de nom une fois midi passé…

Deuxième étape, les minutes. Là encore, les choses ne sont pas simples ! Sur votre horloge n’oubliez pas d’indiquer par des petits repères chaque minute (4 petits traits entre chaque chiffre). Cela lui permettra de comprendre que le 1 se lit 5 minutes, etc…

Astuce pour un apprentissage de l’heure plus facile

Mais rien ne vaut un «vrai» cadran pédagogique. Pour cela, je vous conseille une montre pédagogique ! Spécialement conçues pour les enfants en âge d’apprendre à lire l’heure, ces petites montres sont dotées d’un cadran éducatif. Il en existe différentes sortes, plus ou moins détaillées. Quelques sites spécialisés dont Montre-enfant.com vous en propose une large gamme.

Mais qu’est-ce qu’une montre pédagogique ?

Pour les petits (4/6 ans) : Équipées de bracelets en silicone ultra colorés dotés de motifs enfantins, ces petites montres attirent l’œil des plus petits. Ces adorables modèles sont équipés d’un cadran éducatif où figurent les principales informations pour lire l’heure plus facilement. A savoir, les chiffres des heures accompagnés des chiffres des minutes.

Pour les «grands» (7/8/9 ans) : Il existe pour eux des modèles plus sobres, avec des bracelets cuir uni. Les cadrans peuvent parfois être encore plus détaillés. Outre les chiffres des heures et des minutes, peuvent figurer également les chiffres des heures de l’après-midi ! Au chiffres 1 par exemple, correspondent les chiffres 5 (minutes) et 13 (heures).

Montre pédagogique garçon : Pour les garçons, le choix est vaste ! Ils peuvent s’offrir une montre pédagogique sur le thème du foot, du rugby ou des dinosaures.

Montre pédagogique fille : Les filles, quant à elles, n’ont que l’embarras du choix ! Il existe des modèles éducatifs avec des cœurs, des licornes, des sirènes, des étoiles, des papillons, des chevaux, des fées, etc…

Bref, des modèles variés et adaptés aux goûts de chacun ! Rien de tel pour motiver un enfant qu’une jolie montre ! De plus, ces modèles éducatifs ont l’avantage de rassurer votre enfant et de lui donner confiance en lui. En effet, ayant sous les yeux toutes les informations nécessaires pour une bonne lecture de l’heure, il progresse rapidement et surtout en toute autonomie. Un bon moyen donc de rendre l’apprentissage de l’heure plus facile et de faire plaisir à votre enfant !