Pour tous les fans du petit sorcier le plus célèbre du monde, les studios anglais de Leavesden sont l’endroit où se rendre absolument. Inaugurés en 2012 par JK Rowling et une grande partie des acteurs de la saga, les studios Harry Potter ont été spécialement aménagés comme un musée géant. Situés dans la banlieue nord-ouest de Londres, ils reçoivent chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Votre rédaction de Conso-Mag s’est munie de ses plus beaux uniformes de Poudlard lors d’une visite inoubliable. On vous en parle juste ici.

Des lieux de tournage mythiques

De la Grande Salle au chemin de Traverse en passant par le 4 Privet Drive, tous les grands lieux de la saga sont à visiter en immersion totale. Vous pouvez donc entrer dans la maison de tous les déboires d’Harry jusqu’à ses onze ans aussi bien que dans le Poudlard Express !

Un petit tour dans la salle de potions du professeur Rogue ?

La plupart des vêtements portés par les acteurs sont également exposés : les tenues de bal, de quidditch, et bien d’autres. Une multitude d’accessoires que l’on retrouve tout au long des huit films sont visibles lors de la visite. On parle là des plus petits horcruxes à la grande pendule de Poudlard !

Une salle se démarque cependant des autres : celle où siège la maquette géante du château de Poudlard. Avec des effets lumineux et une musique d’ambiance, elle semble réellement hors du temps.

L’école de Poudlard comme vous ne l’avez sans doute jamais vue.

Des anecdotes de tournages sont également partagées par les employés si vous le demandez. Même les plus cultivés des Potterheads ne les connaissent pas toutes ! Vous pourrez également observer les maquettes qui ont permis la conception des lieux pour le tournage ainsi que les techniques d’effets spéciaux. On nous explique notamment comment les créatures magiques ont été amenées à la vie. Au milieu de la visite, vous trouverez un espace restauration où vous pourrez tester la célèbre bièraubeurre. Vous pourrez même repartir avec une chope en souvenir.

On n’a néanmoins pas envie de trop vous en dévoiler, la magie garde toujours une part de secret !

Les souvenirs

Tout au long de la visite, il existe des coins particuliers pour se faire des souvenirs. Certains sont gratuits, pour d’autres…il faudra sortir vos gallions.

Dans chaque pièce, des employés peuvent vous prendre en photo seuls ou en famille. C’est notamment le cas dans la grande salle de Poudlard. Certains coins sont aussi dédiés à des prises photos et vidéos professionnelles. Vous pouvez ainsi vous faire prendre en photo sur un balais et poser comme le meilleur joueur de Quidditch des Canons de Chudley !

À la fin de la visite, vous passerez par la boutique souvenirs des studios et autant vous dire qu’il est très dur de résister. Vous pourrez acheter des vêtements à l’effigie de votre maison, de la nourriture, des baguettes officielles ou encore des peluches.

Dans le grand hall d’accueil, vous serez également en mesure de vous restaurer avec des cafés, chocolats chauds, thés mais aussi des sandwichs (non ensorcelés on vous le promet !). La visite dure entre 3h et 4h, il faut donc bien se remplir le ventre avant ou après la visite !

Informations pratiques (ou comment éviter de vous perdre sur le quai 9 3/4)

Assez éloignés du centre, vous aurez besoin de prendre une voiture ou un bus pour vous rendre aux studios. Le plus simple est de prendre une navette depuis Baker Street, King’s Cross ou Victoria Station qui vous y emmènera directement. Les navettes sont reconnaissables depuis l’extérieur avec leur décoration spéciale Studios Tour ! Le premier film est d’ailleurs diffusé dans le bus à votre retour pour faire passer le temps plus vite ! Le trajet est d’environ 1h30.

Crédit Photo : Golden Tours

Le prix fluctue en fonction de la période où vous vous rendez aux studios, mais pour vous donner un ordre d’idée nous avons payé 112 euros : navette et entrée inclus (prix pour un adulte). Pour les enfants comptez 10-20 euros de moins. Des tarifs spéciaux famille sont également disponibles. Le prix d’entrée n’est pas donné : l’entrée seule coûte autour des 70-80 euros. Cependant, l’expérience vaut vraiment le coup. Quiconque s’intéresse un peu au cinéma et à la réalisation se trouvera autant transporté que les fans de l’univers. On vous le recommande vivement : on voyage et on en prend plein les yeux tout du long !

Notez que la réservation en avance est OBLIGATOIRE pour visiter les studios.