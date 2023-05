Non, vous n’avez pas rêvé. On a testé l’application qui en fait parler plus d’un dernièrement : WeWard. Créée en 2019 par les français Yves Benchimol, Nicolas Hardy et Tanguy de la Villegeorges, WeWard est aujourd’hui l’une des applications les plus téléchargées sur les plateformes en ligne.

Le concept

Imaginez-vous en train de parcourir les rues, de gravir des escaliers, ou même de danser comme si personne ne regardait (oui, ça compte aussi !). À chaque mouvement, vous accumulez des points appelés « Wards ». Ces Wards sont ensuite échangeables contre une panoplie de récompenses, allant de bons d’achat pour vos marques préférées à des petits plaisirs qui vous feront apprécier de vous dépenser. Vous l’avez compris, les Wards se transforment en argent bien réel que vous pouvez même virez sur votre compte. Attention, il va quand même falloir bien marcher pour avoir quelques euros ! 1 Ward correspond à 0,007 euros !

Chaque soir avant d’aller vous coucher, il faudra valider vos pas de la journée pour pouvoir recevoir vos Wards ! Vous serez chaque fois accompagnés de la mascotte de l’application : un petit panda au t-shirt orange. Il pourra également vous donner des conseils et des informations dans l’utilisation de l’application.

L’esprit communautaire

Mais ce n’est pas tout. À la manière de PokémonGo, WeWard vous propose également des défis passionnants qui vous pousseront à repousser vos limites et à explorer de nouveaux horizons autour de chez vous. Vous pouvez vous lancer des défis personnels pour atteindre des objectifs de marche, de course ou d’autres activités, et suivre votre progression au fil du temps. Vous pouvez même rejoindre des communautés dynamiques, où des WeWarders comme vous partagent leurs exploits, leurs conseils et leurs encouragements. C’est une véritable aventure interactive où l’esprit de compétition amicale rencontre la camaraderie et la solidarité. Vous pourrez donc même ajouter vos amis bien réels et les défier chaque jour !

Une solidarité à toute épreuve

WeWard ne se limite cependant pas à vous récompenser personnellement. En utilisant l’application, vous pouvez également faire une différence dans le monde qui vous entoure. Vous avez la possibilité de convertir vos Wards en dons à des associations caritatives partenaires, contribuant ainsi à soutenir des causes qui vous tiennent à cœur (améliorer le quotidien des enfants malades, aider les populations en Afrique…). Chaque pas que vous faites peut avoir un impact positif sur la société, ajoutant une dimension encore plus profonde à votre parcours personnel.

En somme, WeWard a tout pour faire ressortir ce qu’il y a de meilleur en chacun : la solidarité, le défi, l’aventure et l’envie de se surpasser !

L’application est disponible sur IOS et Androïd ! Vous pouvez également retrouvez davantage d’informations sur le site de l’application.