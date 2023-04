Une apocalypse zombie ne connaît aucune frontière. Ni spatiale (puisqu’elle a même franchi les limites de notre atmosphère) ni temporelle (puisqu’elle s’est déjà invitée au Moyen-âge ou sur la pellicule d’un film des années 60’). D’ailleurs, c’est justement un nouveau bond dans le temps que nous propose la dernière itération du jeu à succès : un zombicide qui sent bon le Colt Dragoon, les plaines du Nevada et les trains à vapeur. Bref, bienvenue dans le Far West zombio-pandémisé !

Tout en poussant mollement une boule d’herbe séchée et en faisant danser les portes de ce qui fut jadis le saloon, le vent charrie une odeur de putréfaction dans la rue principale de Goulytown. Une main sur votre vieille pétoire, vous observez les alentours d’un air nerveux. D’un instant à l’autre, une horde va surgir de l’un des charniers que sont devenus le bureau du shérif, le magasin général et l’appentis du croque-mort. Mais c’est encore trop tôt, le sifflement aigu du train à vapeur qui se dirige vers la ville est à peine audible. Quand les premiers rodeurs surgissent dans la rue avec encore des morceaux de votre cheval accrochés à leurs dents pourries, vous perdez tout espoir de pouvoir vous enfuir avant d’avoir renvoyé ces visages trop pâles six pieds sous terre. Il va falloir vous en remettre à votre meilleur atout : la Gatling !

« Je vais te renvoyer six pieds sous terre et cette fois, tu ferais bien d’y rester »

Fidèle à la gamme dont il est issu, Zombicide : Undead or Alive vous mettra aux commandes de quelques survivants devant faire face à une horde de zombies affamés. Comme toujours, le livret de règles vous proposera une dizaine de scénarios dont il vous faudra venir à bout. Parmi ceux-ci : faire sauter une mine d’or (non sans avoir au préalable sauvé les pistoleros qui y étaient coincés), restaurer l’église (l’eau bénite s’est révélée une alliée de choix pour endiguer l’apocalypse) ou encore lancer quelques bâtons de dynamite sur un train rempli de zombies.

Dans l’essentiel de ses mécaniques, Zombicide : Undead or Alive ne diffère pas beaucoup des précédents opus de la saga. Il s’agira toujours de tenter de remplir les conditions de victoire en se déplaçant au cœur de la ville, en fouillant à tout va et, bien sûr, en croisant le fer avec nos amis faits de chair morte. A nos yeux, c’est une excellente chose car les différents Zombicide, quels qu’ils soient, ont d’ores et déjà maintes fois prouvé qu’ils étaient des exutoires ludiques aussi efficaces que jubilatoires ! Il aurait donc été dommage (et dommageable) d’en changer l’essence même.

Pour une poignée de dollars munitions épiques !

Cela dit, comme toute (bonne) nouvelle boîte de Zombicide, cette itération westernesque n’est pas dénuée de nouveautés. Pour débuter, les différents survivants jouables – pas moins de quatorze ! – disposent désormais chacun d’une classe. Certains sont bagarreurs, d’autres religieux et d’autres encore pistoleros ou citadins. Et chaque classe apporte une capacité spéciale au survivant. Il faudra donc choisir avec soin les personnages que l’on envoie au charbon lors de l’ordre de mission.

Ensuite, ne sachant trop que faire des cadavres qui s’accumulaient dans les rues poussiéreuses de la ville, les habitants ont choisi d’entasser ceux-ci dans les recoins du saloon, du bureau du shérif ou des quelques maisons qui trainaient sur leur chemin. Résultat, des charniers d’intérieur tout prêts à vomir des zombies dès qu’un imprudent s’aventure dans le bâtiment. Pour s’en débarrasser, rien de mieux qu’une petite flasque d’eau bénite évidemment !

Une autre nouveauté qui est encore à souligner est l’apparition d’armes spéciales (dites « de prime ») que vous n’avez aucune chance de trouver en soulevant le couvercle crasseux d’un tonneau abandonné ou en fouillant derrière le bar du saloon. Non, pour y avoir accès, il faudra prouver que vous en êtes digne en réalisant un fait d’armes au cours de la mission. Pistolet Volcanic, Mauser, fusil du cocher, … on en passe et des meilleures (ou en tout cas des plus létales).

Mais ce n’est pas encore tout puisque dans Zombicide : Undead or Alive vous pourrez aussi tirer depuis les balcons, utiliser à bon escient le train qui traverse la ville ou encore la mitrailleuse Gatling abandonnée jadis par les troupes confédérées…

En conclusion

Zombicide : Undead or Alive déploie l’apocalypse zombie dans un univers à la fois riche et parfaitement retranscrit. Comme toujours, le matériel est à la hauteur des ambitions de la gamme et se révèle donc aussi soigné que pléthorique. Enfin, il est doté de nouveautés rafraichissantes qui font que cette édition sera très loin d’être superflue aux côtés des autres boîtes présentes dans votre ludothèque.

Bref, pour tout qui aime les cow-boys, les zombies ou mieux, les deux réunis, Zombicide : Undead or Alive se révélera vite un incontournable.

Zombicide : Undead or Alive, un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lullien, David Preti et Nicolas Raoult, édité par CMON et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 1 à 6

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes à deux heures

Acheter Zombicide : Undead or Alive sur Philibert

Visiter le site d’Asmodée