Ah, l’Ontario ! Cette province canadienne, avec ses lacs à perte de vue, ses villes cosmopolites et sa nature sauvage, est un véritable trésor pour tout voyageur en quête de nouvelles aventures. Que vous soyez fan d’histoire, de nature, de gastronomie, ou même de jeu, il y a tant de choses à découvrir. Voici donc notre top 10 des choses incontournables à faire en Ontario.

1. Admirer les chutes du Niagara

On commence par un classique, mais comment passer à côté des célèbres chutes du Niagara ? Situées à la frontière entre les États-Unis et le Canada, elles sont une véritable merveille de la nature. Que vous choisissiez de les voir depuis un bateau, un hélicoptère ou depuis l’une des nombreuses plateformes d’observation, vous serez assurément émerveillé.

On vous en parlait d’ailleurs en long dans un article dédié.

2. Tenter sa chance dans un casino en Ontario

On oublie souvent que l’Ontario est une destination de choix pour les amateurs de jeu. Les casinos ici sont luxueux et accueillants, avec une grande variété de jeux, des machines à sous aux tables de poker. Et si vous n’êtes pas du genre à vouloir sortir, sachez qu’il y a aussi une multitude de casinos en ligne pour satisfaire votre envie de jeu, sans même quitter votre chambre d’hôtel. Alors, prêt à tenter votre chance ?

3. Se perdre dans les rues de Toronto

Toronto est une ville fantastique, pleine de vie et d’énergie. Flânez dans le quartier historique du Distillery District, admirez la vue depuis la tour CN, et n’oubliez pas de visiter le musée royal de l’Ontario. En soirée, la ville se transforme en un véritable paradis pour les amateurs de gastronomie et de vie nocturne.

4. Plonger dans l’histoire à Ottawa

La capitale du Canada a beaucoup à offrir en matière d’histoire et de culture. Visitez le Parlement, le Musée canadien de l’histoire et la Galerie nationale du Canada. Et pour une touche de nature en plein cœur de la ville, ne manquez pas le canal Rideau, particulièrement beau à l’automne.

5. Explorer le parc Algonquin

Pour les amoureux de la nature, une visite du parc Algonquin est un incontournable. Que vous aimiez le camping, la randonnée, le canoë ou l’observation de la faune, ce parc a tout pour vous plaire.

6. Goûter aux vins de la région de Niagara-on-the-Lake

Si vous êtes un amateur de vins, alors la région de Niagara-on-the-Lake est faite pour vous. Avec ses nombreux vignobles et ses vins primés, c’est le paradis des œnophiles. Profitez d’une dégustation ou participez à une visite guidée pour en apprendre davantage sur la viticulture.

7. Visiter l’île de Manitoulin

L’île de Manitoulin, la plus grande île en eau douce du monde, est un véritable bijou. Découvrez sa richesse culturelle autochtone, explorez ses sentiers de randonnée et ses charmants petits villages, et ne manquez pas de faire une balade en bateau pour admirer le paysage.

8. Se détendre au bord du Lac Ontario

Qu’il s’agisse de se prélasser sur une plage, de faire une balade en bateau ou simplement de profiter de la vue, le Lac Ontario est l’endroit idéal pour se détendre et prendre du bon temps.

9. Faire du ski à Blue Mountain

En hiver, l’Ontario n’est pas en reste pour les activités. Blue Mountain Resort offre des pistes de ski pour tous les niveaux, ainsi que des options pour le snowboard, la raquette et le ski de fond.

10. Découvrir la gastronomie locale

Enfin, votre voyage en Ontario ne serait pas complet sans une dégustation de la cuisine locale. De la poutine aux délicieux poissons et fruits de mer des Grands Lacs, il y a de quoi satisfaire toutes les papilles.

Conclusion

Voilà, vous avez maintenant une liste bien remplie de choses à faire en Ontario. Que vous soyez un aventurier dans l’âme, un amoureux de la nature, un féru de culture ou simplement un curieux, cette province a quelque chose à vous offrir. Alors, qu’attendez-vous pour partir à la découverte de l’Ontario ?