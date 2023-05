Faisant sans doute partie des cascades les plus visitées et les plus célèbres au monde, les chutes du Niagara attirent chaque année des millions de visiteurs. Situées à la frontière entre les États-Unis et le Canada, les eaux du lac Érié suivent leur cours avant de rejoindre le lac Ontario. Ces cascades en forme de fer à cheval sont donc une belle étape de ce voyage sur le Fleuve Niagara, qui mesure environ 35km.

Bien que très célèbres, ces chutes d’eau majestueuses ont bien des choses à dévoiler. On vous en parle juste ici.

Le premier homme à survivre aux chutes

Le 5 octobre 1829, Sam Patch est devenu la première personne à survivre à une chute des Chutes du Niagara. Il a réalisé plusieurs sauts avant de tenter le plus grand défi de sa carrière : sauter depuis une plate-forme élevée au-dessus des chutes. Un véritable exploit, même pour un cascadeur professionnel. Malheureusement, lors de sa deuxième tentative, il n’a pas survécu.

Le Maid of the Mist

Le Maid of the Mist est un célèbre bateau qui emmène les visiteurs au plus près des chutes. Ce nom est utilisé depuis plus de 150 ans. Ce qui est moins connu, c’est que le nom « Maid of the Mist » fait référence à une légende amérindienne. Selon cette légende, Lelawala, une jeune femme de la tribu amérindienne des Ongiara, a été sacrifiée pour apaiser les esprits des eaux turbulentes des chutes.

En 1918, pendant la Première Guerre mondiale, le bateau a été réquisitionné par le gouvernement américain pour être transformé en remorqueur de matériel militaire. Après la guerre, il a été vendu aux enchères et un homme d’affaires local, Frank LaBlond, l’a racheté pour le ramener à son usage touristique d’origine.

Si vous décidez de monter à bord de ce bateau, prenez bien vos k-ways ! Vous serez assurément trempés !

Crédit photo : Civitatis

Les illuminations nocturnes

Les illuminations des Chutes du Niagara ont lieu tous les soirs, après le coucher du soleil. Une expérience inoubliable si vous passez dans le coin que l’on vous conseille grandement. Les horaires peuvent varier en fonction des saisons, mais généralement les chutes sont illuminées jusqu’à minuit. On vous recommande de vérifier les horaires précis avant votre visite, car ils peuvent être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou des événements spéciaux.

Les premières illuminations des Chutes du Niagara ont eu lieu en septembre 1860, en l’honneur de la visite du Prince de Galles. Des feux de Bengale avaient alors été allumés pour éclairer les chutes. Depuis lors, les illuminations ont évolué et sont devenues une tradition bien établie.

Crédit photo : Niagara Falls State Park

Mission funambule

En 2012, le célèbre funambule Nik Wallenda a traversé les chutes du Niagara sur un fil tendu au-dessus des chutes. Il est devenu la première personne à accomplir cet exploit depuis plus d’un siècle. En 2013, il a de nouveau défié la gravité en traversant le Grand Canyon, en Arizona, sans harnais de sécurité. Mission réussie aussi ! On ne peut que s’incliner.