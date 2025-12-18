Ceux qui nous suivent régulièrement le savent, nous sommes plus Team Halloween que Team Mariah Carey chez Conso-Mag et cette année, sous notre sapin, nous avons donc choisi de glisser une poignée de tueurs sanguinaires et une plus grosse poignée de victimes apeurées. Gniark gniark, que le massacre commence !

Une forêt sombre, un orage qui éclate, quelques promeneurs perdus et un lugubre manoir comme seul refuge, … Non mais franchement, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Cette situation, c’est celle que Terrorscape vous propose de vivre. Soit dans la peau des promeneurs apeurés mais combattifs, soit dans celle du tueur qui veut leur peau justement. Choisissez donc votre camp, votre cachette ou votre arme…

Mon beau manoir, roi des cauchemars, que j’aime tes traquenaaaards !

Avant d’entrer dans le cœur du jeu (et d’arracher ceux des autres joueurs), il faut que nous vous parlions de l’incroyable matériel de Terrorscape. Le jeu se présente sous la forme d’un plateau dédoublé et séparé en hauteur par ledit manoir, théâtre de votre cache-cache du soir. Lors d’une partie, le tueur va se placer d’un côté de la séparation et les promeneurs de l’autre. Chaque camp aura donc son plateau sur lequel il va évoluer sans que l’autre ne le voit. Ca fait un peu bataille navale mais caché dans les placards et avec des haches ou des couteux en guise de sous-marins. Un régal !

Qui veut jouer à un cache-cache asymétrique ?

Terrorscape est une sorte de cache-cache asymétrique. Il est difficile de le décrire autrement. Le but du tueur sera de débusquer les infortunés promeneurs et d’infliger deux blessures à au moins l’un d’entre eux. De leur côté, les promeneurs (on refuse de les appeler les victimes) vont tenter de survivre et de glaner suffisamment de clés pour réussir à s’enfuir. A moins qu’ils ne prennent l’autre option : réparer la radio, appeler les secours et attendre leur arrivée dans une infinie bulle d’angoisse.

Pour cela, les promeneurs auront à leur disposition toute une série d’actions allant de se déplacer à fouiller un lieu en passant par retirer des obstacles ou réparer la radio. Le hic, plusieurs de ces actions font du bruit et évidemment chaque bruit est un indice involontaire susceptible de révéler votre position au tueur…

De son côté, le tueur va principalement se déplacer dans le manoir en utilisant des cartes (oui, il y a une tronçonneuse) ou des capacités (aussi joyeuses que menaces de mort ou souffle spectrale).

Un manoir pour trois tueurs !

Un des atouts de Terrorscape est la variété qu’il offre aux joueurs. Il propose ainsi cinq promeneurs différents (disposant chacun d’une capacité spéciale) et trois tueurs (le Boucher, l’Assassin et le Spectre). Mais ce n’est pas tout, il propose également des variantes qui vous permettront d’ajouter des traits de personnalité à vos personnages, de joueur de façon semi-coopérative (oui, un promeneur peut alors gagner seul, le sale petit égoïste) et même d’ajouter des missions secondaires aux survivants (certes compliquées mais ô combien rémunératrices) !

En conclusion

Vous l’avez deviné, Terrorscape est un véritable coup de cœur pour l’équipe. Un tel coup de cœur qu’elle passera le réveillon à tenter de se mettre des coups de couteau ! Qui veut se joindre à nous ?

Terrorscape, un jeu de Jeffrey CCH, illustré par Samuel Horowitz et édité par Iello.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 60 minutes

