Lors de notre tout récent voyage à Las Vegas, on a eu la chance de pouvoir découvrir l’un des spectacles de la troupe du Cirque du Soleil, qui rythme la vie de la ville et de nombreux hôtels-casinos. Mystère, c’est son nom, nous promet un plongeon dans ce que les arts du cirque font de plus beau. Direction le Treasure Island pour découvrir l’un des shows immanquables de Las Vegas !

Mystère est une véritable institution à Las Vegas, puisque le Cirque du Soleil a commencé à présenter ce spectacle en 1993 ! S’il a bien évidemment évolué au fil du temps, le cœur de ce qu’il est est toujours aligné avec la proposition initiale, lancée il y a plus de trente ans de cela.

Si je ne suis pas un fan inconditionnel de cirque, j’ai toujours été impressionné par les performances que j’ai pu voir ici et là, essentiellement à la TV. D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai toutefois jamais assisté à un véritable spectacle de cirque, si ce n’est sous le chapiteau qui s’est posé dans mon village natal quand je devais avoir 6 ou 7 ans, pas plus.

Dire que j’ai été bluffé par ce que j’ai vu relève de l’euphémisme. Dès le départ, je me régale. Un « clown » chauffeur de salle se balade parmi les spectateurs en attendant que tout le monde s’installe, et fait en sorte que tout le monde entre doucement dans ce monde si particulier. Puis, les lumières se tamisent, la musique commence à pointer le bout de son nez, et ça démarre.

Pendant plus d’une heure vont alors se succéder des numéros de haut vol, le spectacle faisant la part belle aux acrobaties. Le tout entrecoupé de scènes plus amusantes, avec des personnages venant apporter de la légèreté pendant que les artistes et autres voltigeurs se mettent en place. Tous les numéros étaient honnêtement extraordinaires, bluffants par la performance sportive et magnifiques quant à la partie visuelle. Si je devais n’en retenir qu’un, ce serait toutefois celui des sangles aériennes, où le couple a voltigé au-dessus de nous dans une grâce que je ne soupçonnais pas. C’est bien simple : j’en ai eu les larmes aux yeux, tant le spectacle visuel, couplé à la maestria musicale, m’a bluffé. Pour la première fois, j’ai réellement compris comment pouvaient naître les passions pour le cirque. Pendant un temps, j’ai moi aussi eu l’envie de vivre cela et de pouvoir procurer ce genre de sensations aux spectateurs.

Petit bémol à noter, qui pourrait en rebuter certains : le spectacle est très « Cirque », et manque à mon sens d’une trame scénaristique globale, d’un fil rouge qui viendrait apporter un peu de profondeur et de complexité au tout. On retrouve certes certains personnages de manière récurrente, mais leur rôle est trop secondaire pour être vraiment marquants.

Enfin, petit mot concernant les tarifs : si les places commencent à environ 60 dollars, on ne serait que trop vous recommander de viser les places du premier tiers de la salle, pour profiter au maximum du spectacle, et notamment au moment où les voltigeurs passent au-dessus de la foule, qui est l’un des gros highlights du show !

Mystère a été un magnifique voyage, une série de tableaux splendides, remplis de numéros impressionnants techniquement. Bien rythmé, le spectacle a su nous captiver du début à la fin, et on en redemande ! On comprend pourquoi le show est à Vegas depuis tant d’années, et il fait indéniablement partie des choses à faire à Sin City.