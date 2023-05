La Bretagne est une destination adorée des français, mais savez vous vraiment où aller ? Nous allons choisir pour vous, 3 lieux superbes à visiter lors de votre périple.

Saint-Malo

Elle est l’une des villes fortifiées les plus visitées et adorée par les touristes. Saint Malo est une ville qui vous sortira de l’ordinaire, ses vues sur la jetée sont incroyables. De plus vous y croiserez de nombreux produits du terroir local, de quoi vous régaler et passer un excellent moment.

Brocéliande

Elle est une des forêts les plus célèbres de l’histoire. Prenez vous pour Arthur et visitez cet endroit naturel légendaire, vous aurez accès à des sentiers et vous pourrez même vous assoir dans le trône d’Arthur, un curieux rocher qui semble avoir la forme d’une chaise royale.

Pointe du Raz

Dernier morceau de terre en direction des Etats-Unis, ce site est le troisième endroit le plus visité de Bretagne ! Comment passer à coté de cette pointe, qui a su inspirer les poètes et écrivains du passé, et qui saura vous entrainer, vous aussi dans de belles réflexions.

Ainsi vous voici avec 3 destinations à ne surtout pas rater lors de votre voyage en Bretagne !