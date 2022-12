Après un léger détour à la recherche de la preuve ultime, Peter James nous revient avec un roman dont il a le secret : 47, allée du Lac. Il est à découvrir aux éditions Fleuve Noir et pourrait glisser un peu d’angoisse au pied de votre sapin…

47, allée du Lac. Cette adresse est celle d’une grande maison ultra-moderne qui domine le tout-nouveau parc immobilier de Cold Hill. C’est aussi la nouvelle adresse de Jason & Emily Danes. Le couple, délaissant enfin la ville pour la campagne, s’est en effet laissé séduire par le charme de la demeure et c’est avec enthousiasme qu’ils choisissent d’y emménager quelques jours avant Noël. En dépit des regards curieux et un peu jaloux de leurs seuls voisins, Jason et Emily s’apprêtent à vivre une véritable idylle. Une véritable idylle qui ne tardera pourtant pas à se muer en cauchemar quand les deux jeunes gens comprendront que le 47, allée du Lac est aussi une adresse dont personne n’est jamais reparti…

Avec 47, allée du Lac, Peter James revient en terrain connu et replonge sa plume dans la brume de mystère qu’il maîtrise si bien. En quelques pages à peine, il plante le (sombre) décor puis, d’apparitions en phénomènes étranges, de scènes cauchemardesques en profonds malaises, il entraîne son lecteur à toute allure. Au fil des pages, les repères se brouillent pour mieux rendre confus le spectateur d’un drame annoncé.

Bref, le dernier roman de Peter James se lit d’une traite. Le lecteur amateur du genre appréciera notamment de voir l’auteur briser les codes de la maison hantée. De même, ce dernier nous confirme ici sa grande aptitude à donner vie à ses héros de papier. On se régale de la galerie de personnages allant du vieux fermier irascible au couple de voisins composé d’une femme acariâtre et d’un mari débonnaire.

Une lecture aussi agréable qu’efficace…

47, allée du Lac, un roman de Peter James publié aux éditions Fleuve Noir.

