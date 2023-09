Le petit dernier de la gamme Iello Expert a débarqué sur les étals de vos boutiques préférées aujourd’hui même ! En primeur, nous avons pu nous glisser dans le costume de gardien du savoir et nous avons découvert que bâtir de prestigieux monuments, c’est bien mais bâtir de prestigieux monuments dont tout le monde se souviendra, c’est mieux !

Dans Ancient Knowledge, chaque joueur va disposer d’un plateau civilisation sur lequel il va pouvoir jouer des monuments, des artefacts ainsi que des cartes connaissance. Pour ce faire, il va disposer d’une main de départ et à chaque tour, il pourra effectuer deux actions parmi cinq disponibles. Certaines d’entre elles permettront de récupérer de nouvelles cartes ou de défausser des jetons qui vous ennuient mais principalement, vous jouerez l’action créer, c’est-à-dire que vous déposerez des cartes de votre main dans votre espace de jeu.

En effet, le cœur d’Ancient Knowledge réside dans cette action et ce pour plusieurs raisons. La première d’entre elles est que chaque carte que vous jouerez disposera d’effets. Certains seront immédiats, d’autres récurrents et d’autres encore s’activeront quand votre monument tombera en déclin. En déclin ? Eh oui, rien n’est éternel dans ce monde et à la fin de chacun de vos tours, vous déplacerez tous vos monuments d’un emplacement vers leur inéluctable déclin. Et quand on sait que votre plateau ne comporte que six emplacements et que vous ne choisissez pas (ou si peu) l’emplacement sur lequel arrive la carte jouée, on se rend compte que souvent, la chute risque de se produire avant l’apogée…

Mais ce n’est pas tout. Dans Ancient Knowledge, la grande majorité des monuments arrivent avec des jetons savoir (au plus la carte est puissante, au plus le nombre de jetons savoir est élevé) et si ces jetons sont encore sur votre carte au moment où celle-ci tombe en déclin, ils deviennent des savoirs perdus, c’est-à-dire des points négatifs en fin de partie. Cela dit, pas de panique, du savoir perdu n’est pas toujours synonyme de défaite. Il faut simplement bien calculer son ratio coût-bénéfice…

Car oui, Ancient Knowledge est un jeu où l’on anticipe, où l’on calcule et où l’on combote. C’est bien simple, de bons combos (même temporaires) et un savant équilibre des bénéfices sont souvent la clef de la victoire. Dans cette optique, on ne joue aucune carte au hasard. Au-delà des monuments que l’on essaie évidemment de placer au bon endroit au bon moment, il faut aussi être attentif à ses cartes artefact (qui ne « vieillissent » pas et dont le nombre est restreint) comme aux cartes connaissance (que l’on va glaner sur le plateau central à la faveur d’une action et pour autant qu’on en remplisse les prérequis). Jouées intelligemment, ces-dernières sont tout à fait capables de faire basculer une partie…

Ce qu’on en pense…

Eh bien beaucoup de bien. Déjà, la direction artistique du jeu nous a beaucoup plu mais surtout, nous avons trouvé sa mécanique à la fois innovante et rafraichissante. En dépit de règles simples à assimiler, Ancient Knowledge demande de belles capacités d’anticipation et de réflexion tout en permettant une certaine interaction entre les joueurs. Pour nous, le réel point fort du jeu est évidemment le système de glissement progressif des cartes qui oblige les joueurs à repenser les stratégies auxquelles ils sont habitués car au final, rien ne dure éternellement dans Ancient Knowledge (à part peut-être le plaisir de jeu).

Ancient Knowledge, un jeu de Rémi Mathieu, illustré par Emilien Rotival, Adrien Rives et Ples et édité par Iello.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : environ 30 minutes par jouer

