Les petites pensées de Piouh

Piouh et ses amis sont des personnages inventés par Estelle Billon-Spagnol et possédant un historique de plusieurs livres déjà parus chez Grasset Jeunesse !

Les petites pensées de Piouh prend la forme d’un petit comics strip pour les jeunes lecteurs (et leurs parents) où chaque double page met en avant Piouh et ses amis dans des situations à la fois drôle et « philosophique ». En effet, comme son nom l’indique, le lecteur va se plonger dans les pensées du petit poussin. Des pensées qui feront parcourir l’éventail des émotions d’un petit enfant : les plaisirs simples, les colères « stupides », le plaisir de retrouver les amis, …

Le dessin ultra mignon du livre embarque immédiatement le lecteur dans cet univers. Mon petit étant trop jeune pour lire (15 mois), c’est papa et maman qui ont été conquis par le dessin mais il a quand même été séduit par les jolies couleurs de Piouh, de ses amis et des environnements. En même temps, qu’il est mignon ce poussin …

Les petites pensées de Piouh est un très joli livre jeunesse que je prends plaisir à parcourir avec mon enfant et que, j’espère, il saura apprécier tout seul quand il sera plus grand !

Merci aux éditions Grasset Jeunesse pour l’envoi du livre !

Fiche récap