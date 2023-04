⭐⭐⭐⭐ Note : 3.5 sur 5.

Beau Is Afraid (littéralement « Beau a peur »), par Ari Aster, réalisateur de Hérédité et Midsommar est sorti ce mercredi.

Beau est un homme d’une quarantaine d’années, anxieux et paranoïaque.

Alors qu’il devait prendre l’avion pour rendre visite à sa mère, de sérieux ennuis vont venir lui compliquer la tâche …

Cauchemar ou réalité ?

On ne sait pas où se placer, c’est presque au spectateur de choisir sa version.

3 heures durant, Ari Aster et Joaquin Phoenix (Beau) nous happent dans un tourbillon de sentiments divers et violents.

Nous l’avons compris, Beau souffre de troubles anxieux et paranoïaques, probablement même de schizophrénie, mettant ainsi l’intrigue en flottement car il nous est pratiquement impossible de déterminer ce qui relève de la réalité, du cauchemar ou encore de l’hallucination.

Mais qu’arrive-t-il réellement à Beau ?

Si vous êtes du genre hypersensible, attention à vous, car le film consiste principalement à suivre les malheurs d’un homme fragile et inadapté qui a enchaîné (et enchaîne encore) violences et traumatismes.

Beau ne semble avoir droit ni au bonheur, ni au repos, car dans cette psychose horrifique tout et tout le monde est contre lui, mais est-ce réel ?

C’est presque au public d’en décider, le réalisateur vous invite à ressentir, observer et écouter plus qu’à comprendre.

Chacun se fera une idée de ce que signifient et impliquent les innombrables métaphores et références oedipiennes.

Beau est-il en pleine crise démente, résultante d’un cauchemar ou d’un problème de médicaments ?

Vois-t-on le monde à travers ses yeux, où tout paraît plus dangereux que ce qu’il n’est ?

Ou bien est-ce que ses peurs les plus profondes se réalisent finalement sous nos yeux ?

Difficile à dire …

Profond et déroutant

Même si l’on aurait apprécié qu’on nous offre un vrai fil conducteur, car on se sent un peu perdus durant ce très long film face à autant d’éléments qui s’entremêlent, Beau is Afraid reste sans aucun doute une réussite.

Si vous aimez les thrillers psychologiques, et même psychanalytiques, vous ne serez pas déçus car on vous offre ici une réelle proposition inédite qui pousse la réflexion jusqu’à un point insoupçonné.

Retournement de cerveau garanti.

N’hésitez pas à découvrir les autres sorties cinéma de la semaine du 26 avril !