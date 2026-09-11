Après la Konos Trillium ATR, légère et dynamique, puis la Peakfreak Rush Mid OutDry, plus protectrice, Columbia revient sur Conso-Mag avec deux nouvelles chaussures de randonnée issues de sa gamme Titanium. J’ai opté pour la Peakfreak Titanium Mid OutDry Homme dans son coloris bleu, tandis que ma femme Ko a choisi la version basse pour femme, noire avec quelques touches violettes.

Les deux modèles partagent une grande partie de leur conception, mais proposent des sensations et surtout une philosophie assez différentes. La version homme assume pleinement son orientation randonnée, alors que celle de Ko adopte une silhouette plus sportive et plus facile à porter au quotidien.

La version homme joue la carte de la protection

Avec sa tige mi-montante, la Peakfreak Titanium Mid OutDry Homme se rapproche naturellement de la Peakfreak Rush Mid déjà passée entre nos mains. La cheville est mieux entourée que dans une chaussure basse, ce qui apporte un côté rassurant lorsque le terrain devient irrégulier. L’embout moulé, la plaque de protection à l’avant-pied et la structure Geo-Cage renforcent encore cette impression de solidité.

La chaussure reste confortable et accompagne correctement le mouvement du pied grâce aux rainures de flexion placées à l’avant. Elle n’a toutefois pas le dynamisme presque immédiat de la Konos Trillium ATR. Avec 466 grammes par chaussure en pointure 42, elle se montre nettement plus présente au pied et vise plutôt les randonnées techniques que les sorties rapides. Ce poids n’est pas rédhibitoire, mais les amateurs de chaussures très légères sentiront clairement la différence.

Visuellement, Columbia évite heureusement l’effet grosse chaussure de montagne un peu triste. Le mélange Phoenix Blue et Compass Blue lui donne une vraie personnalité, avec un résultat moderne et suffisamment sportif pour ne pas paraître massif.

Ko préfère la silhouette basse et plus sportive

La Peakfreak Titanium OutDry Femme reprend pratiquement le même équipement dans un format beaucoup plus bas. Son profil rappelle davantage une chaussure de trail, ce qui lui donne un aspect moins « randonnée hardcore » et davantage de polyvalence visuelle. Ko apprécie particulièrement cette silhouette plus discrète, ainsi que son coloris noir relevé de touches Purple Quartz.

Elle conserve pourtant un équipement sérieux. La membrane OutDry assure la protection contre l’humidité, tandis que le système Navic Fit resserre correctement le maintien autour du médio-pied. La mousse Techlite+ apporte pour sa part un amorti agréable, sans donner l’impression de marcher sur une semelle excessivement molle. Columbia ajoute également un cambrion en TPU et une plaque à l’avant-pied afin de conserver suffisamment de stabilité et de protection malgré la tige basse.

La principale évolution par rapport à nos précédentes chaussures Columbia se trouve sous le pied. Les deux Peakfreak Titanium abandonnent la semelle Adapt Trax au profit d’un caoutchouc Vibram Megagrip associé à des crampons de 5 mm. L’accroche paraît solide et cohérente avec le positionnement technique de la gamme, notamment lorsque le sol devient moins régulier. La version femme reste aussi un peu plus légère, avec 366 grammes annoncés par chaussure en pointure 38.

Vendues 160 euros pour le modèle homme et 150 euros pour le modèle femme, ces Peakfreak Titanium se placent dans le haut de la gamme randonnée de Columbia. La version Mid privilégie clairement la protection et le maintien, tandis que la déclinaison basse conserve un caractère plus sportif. Deux approches différentes, donc, mais un même soin apporté à la finition et un design qui nous plaît beaucoup. Columbia confirme surtout ce que nous avions déjà constaté avec ses précédents produits : la marque sait produire du matériel outdoor sérieux sans oublier qu’une chaussure technique peut aussi avoir un peu d’allure.