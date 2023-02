Peu avant Noël (c’était de saison), nous vous parlions de l’excellent Endless Winter ! Depuis la parution de notre article, nous avons encore pu enchainer les parties et si nous reprenons la plume (d’argentavis), c’est pour vous confirmer tout le bien que nous en disions mais aussi (et surtout) pour vous annoncer une excellente nouvelle : les extensions sont disponibles ! Qui repart chasser du mammouth avec nous ?

Nous le disions dans notre article consacré au jeu de base, Endless Winter est à l’origine un jeu issu d’une campagne de financement participatif. Très logiquement, sa version kickstarter proposait donc différents ajouts selon la contribution choisie. Parmi ceux-ci, trois extensions étaient destinées à venir encore enrichir le jeu (à croire que c’était possible). A l’issue de notre test, nous avions croisé les doigts très fort pour que Matagot nous en propose une version boutique et il faut croire que nos sacrifices sur la piste d’offrandes ont dû porter leurs fruits car c’est désormais chose faite ! Passage en revue…

L’extension Ancêtres

Principalement, cette extension est destinée à diversifier vos parties sans en modifier la nature. Il faut comprendre par là que sans apporter de nouvelles mécaniques, Ancêtres propose des variantes pour chaque type de cartes Tribu et Animal. De cette façon, vos shamans pourront être remplacés par des guérisseurs, vos anciens par des conteurs, vos tigres à dents de sabre par des lions des cavernes ou encore vos rhinocéros laineux par des ours à face courte (si, si, ça a existé). L’intérêt ? Des capacités différentes pour les membres de votre tribu mais aussi des revenus d’éclipse pour vos animaux !

Et c’est tout ? Pas tout à fait, l’extension Ancêtres propose aussi de nouvelles compétences pour les cartes Chef ainsi que deux modules ajoutant de nouvelles cartes Culture.

L’extension Rivières et Radeaux

Cette seconde extension vient complètement chambouler le terrain sur lequel les joueurs rivalisaient de campements et de villages. Pour commencer, elle intègre une rivière le long de laquelle vont s’articuler les tuiles Terrain du jeu de base. Sur les rives de cette rivière vont apparaître différents lieux (un arbre sacré, un tertre, un volcan, etc.). Selon leurs particularités, ces derniers offriront des points de victoire lors de chaque phase éclipse au joueur qui en détient le contrôle.

Ensuite, qui dit rivière dit radeaux et chaque joueur disposera donc d’une petite embarcation qu’il fera évoluer le long de la rivière (en ce compris à contre-courant, c’est plus fatigant donc plus coûteux mais rien qui puisse faire peur à vos fiers paléo-rameurs). L’intérêt est que votre radeau a la même valeur d’influence qu’un campement et qu’il est donc très susceptible de faire basculer une majorité pour s’adjuger un avantage au nez et à la barbe d’un adversaire. Aussi, le radeau peut servir de point de départ pour le placement de vos futurs campements et gageons que cela plaira aux joueurs-colons qui misent beaucoup sur l’établissement de villages.

Enfin, avec l’extension Rivières et Radeaux, exit la tuile Terrain de base sur laquelle tout nouveau campement devait être placé. Désormais, chaque joueur dispose d’un endroit de départ différent et cela permettra d’établir ses premiers villages de façon plus sereine (à tout le moins au début de la partie).

Et le petit plus, cette extension ajoute un nouveau type de cartes Tribu (les guerriers) ainsi qu’un nouvel animal (la vache de mer, qui d’autre ?).

L’extension Peintures Rupestres

La dernière extension d’Endless Winter ajoute un petit côté « & write » au jeu de base. En effet, grâce à celle-ci, les joueurs disposeront d’un plateau peinture rupestre sur lequel il s’agira de compléter le dessin de son animal totem grâce à un feutre effaçable. Pour ce faire, une nouvelle action devient disponible : peindre (oui, c’est assez logique). En réalisant celle-ci, les joueurs pourront inscrire des points sur leur peinture puis relier tous les points marqués. L’objectif : compléter des parties d’animal afin de glaner tous les bonus qui y sont inscrits !

Et pour compléter cette extension, un peu à la manière de Rivières et Radeaux, un nouvel animal devient disponible (le cheval Hagerman) ainsi qu’un nouveau membre de tribu (le peintre, oui, c’est toujours assez logique).

Notre avis

Avant tout, il faut souligner que le matériel présent dans ces différentes extensions est à la hauteur de celui qui composait le jeu de base, c’est-à-dire tout simplement exceptionnel. Epaisseur des cartes, meeples radeaux, durabilité des plateaux peinture rupestre, … tout y est ! Et ce sans compter les toujours superbes (et très dans le thème) illustrations de The Mico.

Ensuite, en ce qui concerne la jouabilité, les extensions apportent tout ce que l’on est en droit d’attendre d’elles : de la variété pour l’une et des ajouts de mécaniques pour les deux autres. Mais attention, pas n’importe quel ajout de mécanique ! Ici, on sent qu’une attention particulière a été portée au fait d’enrichir une partie du gameplay sans l’alourdir inutilement. Ainsi l’extension Rivières et Radeaux transforme complètement un aspect du jeu, le rendant encore plus subtil, tandis que l’extension Peintures Rupestres ajoute une nouvelle possibilité de marquer des points et de glaner des bonus, élargissant de ce fait le déjà large spectre des possibilités !

Bref, chacune dans leur style, les trois extensions d’Endless Winter viennent sublimer le jeu de base et sont la garantie qu’il sortira encore un petit peu plus souvent de la ludothèque (même s’il ne restait déjà jamais très longtemps sur son étagère) !

Endless Winter, un jeu de Stan Kordonskyi, illustré par The Mico et édité par Fantasia Games pour la version originale et par Matagot pour la version française.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 90 à 120 minutes

