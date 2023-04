Une très belle romance ex-to-lovers / best-friends-brother dans au coeur d’une multinationale à New-York avec une business woman!

Résumé du livre.

Le plus dur quand on dirige une multinationale ? Manager son ex.

Quand Mia a accepté le poste de directrice de la O’Leary Corporation, elle était loin d’imaginer devoir bosser avec son ex. En plus d’être un homme extrêmement sexy, son ancien petit ami est surtout têtu et persévérant. Pour lui, leur rupture – que Mia n’a jamais vraiment expliquée – n’est pas acceptable, et il est prêt à tout pour la reconquérir : regards appuyés en réunion, effleurements à peine perceptibles dans les couloirs, baisers volés en soirée… Cela doit cesser ! Mia se l’est promis : le boulot passe avant l’amour. Peu importe à quel point ce dernier est tentant. Mais lorsque les choses dérapent à l’occasion d’un voyage professionnel à Las Vegas et qu’elle se réveille dans le lit de Max, une bague au doigt, Mia pressent que sa résolution va être difficile à tenir…

Mon avis.

Une romance ex-to-lovers un peu spicy, il y’a vraiment de quoi réunir tout ce que j’aime!

Tout d’abord, Girl Boss est un roman avec deux points de vues. Celui de Mia, la nouvelle PDG d’une multinationale et celui de Max, le meilleur ami d’enfance du frère de Mia.

Après avoir entretenu un relation cachée car son frère ne le tolère pas, Mia met fin à cette relation pour des raisons totalement obscures aux yeux de Max. Hélas, nos deux protagonistes vont se retrouver dans une situation bien cocasse au détour d’un voyage d’affaire à Las Vegas…

Je découvre Eugénie Dielens au détour de son nouveau roman paru il y’a peu aux éditions &H et j’ai immédiatement adhérer à sa plume.

Dès le début l’intrigue est posée et on a absolument pas envie de lâcher ce livre tellement il est addictif! C’est un format relativement court et qui se lit très rapidement, les petits chapitres y sont également pour quelque chose! Le 3ème acte est aussi très inattendu, mais pour une fois il ne m’a pas dérangé pour autant!

Les personnages sont très attachants, j’ai vraiment ressentis une multitudes d’émotions, et j’ai adoré. On aborde également un sujet sensible, de l’acceptation d’une pathologie notamment et je trouve cela très bien amené et très bien géré par l’autrice.

Après avoir fini le livre, j’ai découvert en me baladant sur Goodreads qu’il s’agit en réalité d’un prequel d’un roman précédent de Eugénie Dielens, et pour tout vous dire, ce n’est absolument pas dérangeant et cela ne gêne absolument pas la lecture, donc pas d’inquiète!

C’est un sans faute, j’ai adoré et je vous le recommande vivement si vous êtes adeptes des romances!