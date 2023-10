Grizzlyshark est un comics écrit et dessiné par Ryan Ottley puis mis en couleur par Ivan Plascencia. Il débarque en septembre 2023 en France chez les éditions Komics Initiative.

Il base son histoire sur le fait que les requins ne vivent plus dans les océans mais dans les forêts. L’occasion pour l’auteur et le dessinateur de mettre en place des situations plus drôles et gores les unes que les autres.

Mon avis

La promesse est tenue ! C’est beau, drôle et sanglant (à ne pas mettre dans toutes les mains). Les péripéties sans queue ni tête s’enchaînent dans ce décor forestier et on suit avec plaisir les aventures et malheurs des différents protagonistes.

Coté scénario, vous avez bien compris, il n’y a rien de plus à chercher qu’un jeu de massacre en forêt avec des requins tueurs !

Le seul reproche concerne la pagination (96 pages) même si l’édition française rajoute notamment un making-of.

Si vous êtes fan des parodies d’horreurs sur les requins (Sharknado et ses descendants) ou juste d’histoire drôle et sanglante, n’hésitez pas !