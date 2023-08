Je remercie Myriam pour cette belle découverte.

Résumé du livre

Il était une fois une jeune fille, dont la mère, Déesse de la Lune, était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume…

Xingyin a grandi sur la Lune. Elle connaît la solitude mieux que quiconque. Mais ce qu’elle ignore, c’est que depuis sa naissance, on garde son existence secrète aux yeux du redoutable Empereur Céleste, depuis qu’il a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d’immortalité. Mais un jour, la magie de Xingyin refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu’elle le pourra. Seule et impuissante, elle se dirige vers le Royaume Céleste. Incognito, elle saisit l’occasion de se former aux côtés du fils de l’empereur, notamment au tir à l’arc et à la magie. Elle et le jeune prince Liwei semblent attirés l’un vers l’autre par une force magnétique… Seulement, la priorité de Xingyin est de sauver sa mère. Elle accepte donc de rejoindre l’armée, et auprès du mystérieux capitaine Wenzhi, elle affronte les pires créatures légendaires et des ennemis machiavéliques, à travers la terre et les cieux. L’Empereur décide alors de l’envoyer dans une mission des plus risquées, à la rencontre des dragons…

Mon avis

Au cœur d’un univers façonné par la magie et la mythologie, La Fille de la Déesse de la Lune nous transporte dans une aventure enchanteresse où une jeune fille issue d’un destin divin, se trouve confrontée à des épreuves épiques et à un amour troublant.

L’autrice tisse une trame complexe de mythes, d’amour et d’aventure. L’univers magique est richement dépeint, offrant une toile de fond visuelle et immersive pour les exploits de notre héroïne. Les personnages, qu’ils soient divins, mortels ou monstrueux, sont dotés d’une profondeur émotionnelle qui les rend vibrants et crédibles et j’ai vraiment apprécié cette profondeur.

En somme, La Fille de la Déesse de la Lune est un roman qui nous emporte dans un tourbillon de magie, d’émotions et d’action. Le récit est ancré dans un monde où les forces célestes et terrestres s’entremêlent, captive le lecteur tout en explorant des thèmes universels tels que l’amour, le sacrifice et la découverte de soi.

Une épopée envoûtante à ne pas manquer pour les amateurs de fantasy et de contes intemporels.