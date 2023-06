De retour en France la semaine dernière, Roy Braverman ravie ses adeptes de thriller avec la nouveauté Le Premier fils sortie aux éditions Hugo.

Résumé du livre.

Gaza, 2001 Un enfant est abattu en direct, devant des caméras, lors d’un accrochage entre Palestiniens et soldats israéliens. Des deux cés, certains crient au complot. Beyrouth, 2002 Un chef de faction impliqué dans la mort du petit garçon de Gaza est assassiné. 2022 Trois meurtres de sniper. Le premier, dans le delta du Tigre, en Argentine. Le deuxième, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le troisième, dans les calanques, du cé de Marseille. Chaque fois, les victimes sont des enfants. Chaque fois, le tireur abandonne son arme. Avec trois munitions non tirées, marquées des lettres TFS. Très vite, il apparaît que les grand-pères des victimes ont en commun un passé militant agité. L’un dans les factions libanaises au Proche-Orient, l’autre comme armurier de l’ETA basque, le troisième au sein de la mouvance palestinienne. Chargé des deux premières enquêtes par le « Service », l’agent Karakozian, dit Kara, va devoir remonter le cours de l’histoire. Au risque de se retrouver lui aussi la cible d’une vengeance féroce, aveugle, impitoyable.

Mon avis.

L’histoire commence de manière explosive, avec la diffusion en direct du meurtre d’un enfant lors d’un accrochage entre Palestiniens et soldats israéliens. Les tensions sont vives, et certains crient au complot. L’intrigue se déplace ensuite à Beyrouth en 2002, où un chef de faction impliqué dans la mort du petit garçon de Gaza est assassiné.

Braverman parvient à créer une atmosphère oppressante, où la menace plane en permanence. Les descriptions détaillées et réalistes des différents lieux, des conflits passés et des méthodes d’enquête ajoutent une dimension authentique à l’histoire. C’est réellement une façon qui détermine la plume de Roy, je l’ai déjà retrouvé dans ses précédents romans.

Les personnages eux-mêmes sont complexes et bien développés. Qu’ils soient victimes, suspects ou alliés potentiels, sont également bien construits et apportent chacun leur lot de surprises et de révélations.

Le Premier Fils est un roman qui va bien au-delà d’une simple enquête policière: on explore la soif de vengeance et les sacrifices que certains sont prêts à faire pour atteindre leurs objectifs. L’écriture de l’auteur est toujours aussi percutante et addictive, nous tenant en haleine jusqu’à la dernière page: c’est un véritable page-turner.

En conclusion, il s’agit d’un thriller captivant qui mêle habilement suspense, intrigue historique et vengeance. Avec des rebondissements surprenants et une atmosphère étouffante, ce roman saura séduire les amateurs de thrillers haletants et d’enquêtes palpitantes.